Das Rückspiel eines Albtraums steht an. Klar, sie hatten nach einem denkwürdigen Spiel noch 5:4 gewonnen gegen die Würzburger Kickers, aber Patrick Irmler ist eben für das Defensivverhalten zuständig bei der SpVgg Unterhaching. Und bei vier Gegentoren, da könne nicht wirklich alles gut gelaufen sein, nicht wahr? Es war am 27. Juli, zweiter Spieltag, den meisten Zuschauern war noch gar nicht klar, dass sich die Mannschaft in einem massiven taktischen Umbruch befand. Das 5:4 sprach ja auch eher dafür, dass der Hurra-Fußball weiterlebt in der Vorstadt: viele Tore, viele Gegentore.

Dass die Mannschaft danach neun Mal zu null spielte, das hat viel mit ihrem 32-jährigen Co-Trainer zu tun - also auch die Tatsache, dass die Hachinger jetzt eine Spitzenmannschaft der dritten Liga sind, die unheimlich schwer zu schlagen ist.

Es ist ziemlich genau ein Jahr her, als Trainer Claus Schromm sich dachte, er brauche ein weiteres Augenpaar. "Meine Augen sind sehr offensiv geprägt", sagt er, doch er habe die defensive Stabilität als wichtigstes Arbeitsfeld ausgemacht, um sein Team weiterzubringen. Der damalige Co-Trainer Steffen Galm hatte gesundheitliche Probleme, und Schromm kannte Irmler noch aus dessen Hachinger Jugendzeit. Der sagt heute: "Ich glaube, ich habe ihm als Spielertyp ganz gut gefallen. Wenn du mich aufgestellt hast, hast du gewusst, was du bekommst: Laufen bis zum Umfallen."

Irmler hat einen wachen Blick, er sieht noch jünger aus als 32. Der Ruf des zuverlässigen, zielstrebigen Arbeiters eilt ihm schon eine Weile voraus. Mit 22 war er einst der jüngste Inhaber der A-Trainerlizenz. Seinen Abschluss als Fußballlehrer machte er vergangenes Jahr gemeinsam mit Daniel Bierofka. Für den Bayerischen Fußball-Verband hat er schon Trainer ausgebildet, als er noch für Ismaning und Buchbach spielte. Profi war er nie. Daher, sagt er, habe er sich auch nicht immer wohl gefühlt in seiner Haut, wenn er anderen so viel Theoretisches erzählt habe, "ohne mit Spielpraxis glänzen zu können".

Man kann von einem großen Vertrauensvorschuss sprechen, den Irmler von Schromm erhalten hat. Denn Irmler ist kein gewöhnlicher Co-Trainer. Wenn es um Defensive gehe, sagt Schromm, "dann ist er der Chef" - als 32-Jähriger bei seiner ersten Station im Profifußball. Angreifer Dominik Stroh-Engel ist älter als Irmler.

"Offensivtrainer, Defensivtrainer, so einfach kann man das sagen. Ich habe noch nicht von vielen Defensivtrainern gehört", sagt Irmler, aber es gebe einen Trend in diese Richtung: Fast wie im American Football, wo es so klar abgegrenzte Kompetenzbereiche gibt. Schromm ist zuständig für Ballbesitz und die Reaktion bei Ballverlust. Irmler für das Spiel gegen den Ball; dafür, wie man Gegner in die Enge treibt und sich Kontersituationen erarbeitet. Was dieses Umschaltspiel angeht, sei er noch "ein bisschen Risiko-unfreudig". Manchmal hat man das Gefühl, die Hachinger spielten in der laufenden Saison mit angezogener Handbremse, als schöpften sie ihr offensives Potenzial gar nicht komplett aus. Irmler sagt, es liege daran, dass er erst am Anfang stehe. Überhaupt sei die Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen.

Die Hachinger haben auf Platz fünf überwintert, sie sind recht zufrieden damit. Viele wichtige Spieler waren lange verletzt, wie Abwehrchef Marc Endres, der wohl auch diesen Samstag in Würzburg noch fehlen wird, oder der flinke Luca Marseiler. Trotzdem ist es das erste Mal seit langer Zeit, dass man bei der SpVgg nach der Winterpause aus dem Vollen schöpfen kann, zumal in Alexander Fuchs und Felix Müller noch namhafte Zugänge geholt wurden. Es sagt niemand so klar in Unterhaching, denn die dritte Liga ist wieder extrem ausgeglichen: Aber natürlich geht es darum, bald aufzusteigen. Das wäre für Irmler ein wichtigerer Karriereschritt, als möglichst bald Cheftrainer zu werden. "Ich bin nicht so der Karriere-Geier", sagt er, "es ist super, dass ich hier gleich so eine verantwortungsvolle Aufgabe bekomme." Ein Aufstieg wäre eine prima Bestätigung.

Hospitiert hat er übrigens bei Michael Köllner, als der noch Cheftrainer in Nürnberg war, und bei Erik ten Hag in Amsterdam. Am Samstag in Würzburg (14 Uhr) trifft er auf einen alten Bekannten: "Ich habe mit Albion Vrenezi beim FC Unterföhring die rechte Seite gebildet, ich kenne den Jungen", sagt er schmunzelnd und verfällt kurz in den Sportreporter-Modus: "Irmler am Ball, schickt Vrenezi..." Es gibt viele Möglichkeiten, sich auf den nächsten Gegner vorzubereiten. Diesen gut zu kennen, ist nicht die allerschlechteste.