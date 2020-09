Von Stefan Galler, Unterhaching

Zum Abschluss rannten sie wieder den Berg rauf. Das hat nun einmal Tradition, wenn die Fußballer der SpVgg Unterhaching ihr Sommertrainingslager in den Alpen bestreiten. Und so konnte sich auch der neue Trainer Arie van Lent nicht dagegen wehren. "Ich wusste nicht, ob ein solcher Berglauf wirklich in unseren Plan passt. Aber es hat absolut reingepasst, ich lasse die Tradition gerne so, wie sie ist", sagte der Niederländer vor der Heimreise aus Schlanders/Südtirol am Sonntag. Ein Aufstieg zum Schluss: Der perfekte Vorgriff auf die neue Saison.

Das Fazit des Übungsleiters fiel durchweg positiv aus: "Wir haben eine homogene Mannschaft, alle Spieler sind sehr willig", sagte van Lent und bezog sich damit nicht nur auf die Tage in Norditalien. "Das gilt für die ganzen drei Wochen, in denen ich jetzt hier bin. In allen Spielen und Einheiten haben sie Vollgas gegeben."

Knapp zwei Wochen haben die Rot-Blauen noch Zeit, um sich in Topform zu bringen, dann steigt der Drittligaauftakt mit dem Gastspiel in Zwickau. Jetzt gehe es noch darum, das Anlaufen, also das Spiel gegen den Ball, zu perfektionieren. "Da sind bei einigen noch alte Rhythmen drin, wir machen das etwas anders. Aber das sollte kein Problem sein", so van Lent.

Sehr wohl problematisch ist, dass zwei Unterhachinger Routiniers lange fehlen werden: Kapitän Josef Welzmüller hat sich beim Test vor einer guten Woche gegen Heidenheim (2:3) einen neuerlichen Kreuzbandriss zugezogen, Mittelstürmer Stephan Hain muss wegen Knieproblemen laut Verein "mehrere Monate" pausieren. Für Welzmüller ist es bereits der dritte Kreuzbandriss in seiner Karriere: "Die Diagnose war für mich zuerst ein Schock. Mir hat es wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen", sagte der 30 Jahre alte Verteidiger. Dennoch sei er wild entschlossen, noch einmal zurückzukommen. "Er ist ein Kämpfer, wie es im Lehrbuch steht. Ich habe allergrößten Respekt vor seiner vorbildlichen Einstellung und enormen Willenskraft", sagte Präsident Manfred Schwabl.

Der neue Trainer findet unterdessen bei seinen Spielern großen Anklang: Als "sehr angenehm" bezeichnet etwa Abwehrspieler Christoph Greger den Coach, der gleich zu Beginn des Trainingslagers 50 Jahre alt wurde und von der Mannschaft mit einer Torte, einem bestickten Trachtenhemd und einem Ständchen beschenkt wurde. "Da er schon fern von der Familie feiern musste, haben wir versucht, ihm den Tag möglichst angenehm zu bereiten", sagte Greger und versuchte, van Lents Stil zu charakterisieren: "Er bringt Abwechslung, ohne alles über den Haufen zu werfen." Es gehe darum, das Gegenpressing zu perfektionieren und andererseits in Ballbesitz die Ruhe zu bewahren. All das werde derzeit in "sehr sehr intensiven Einheiten" geprobt.

Lob gab es auch von Zugang Patrick Hasenhüttl, der von Türkgücü München zu Haching gewechselt ist: "Man merkt dem Trainer an, dass er viel Erfahrung hat. Für mich als Stürmer ist es nicht schlecht, dass er in seiner aktiven Zeit auch Stürmer gewesen ist."