Stabile Lage - zu Lande wie in der Luft: Gegen Hachings Defensive um Torwart Nico Mantl, Alexander Winkler und Markus Schwabl fällt es auch Hansa Rostock am Samstag schwer, Tore zu erzielen.

Das letzte Pflichtspieltor von Stephan Hain liegt nun auch schon wieder acht Partien zurück, der berühmte Knoten beim Stürmer der SpVgg Unterhaching ist also immer noch nicht gelöst. Hain war in den vergangenen Jahren so etwas wie die personifizierte Lebensversicherung der Vorstädter, 2019 hatte er aber lange Zeit verletzt gefehlt. Insofern hätte sich sein Trainer Claus Schromm schon mächtig darüber ärgern können, dass ausgerechnet Hain beim Spiel in Rostock am Samstagnachmittag ein Knotenlöser gelang - dieses eigentlich reguläre Tor dann aber aberkannt wurde. Wie die Fernsehbilder belegen, stand der 31-Jährige in der 18. Spielminute beim Steilpass von Felix Schröter nämlich nicht im Abseits, sein Tor wurde dennoch zurückgepfiffen.

Bezeichnend war dann vor allem die Bescheidenheit, mit der die wichtigsten Hachinger Protagonisten das 1:1 (0:0) kommentierten. "Nee", sagte Trainer Claus Schromm trocken, "da sollten wir zufrieden sein." Über Hains Schuss ins Tor sagte er, mei, es sei halt nun mal Abseits, wenn der Schiedsrichter pfeift. Punkt.

Schon vor dem allerersten Pfiff des Unparteiischen hatte Schromm prophezeit, dass ein Remis die Rostocker mehr ärgern würde. So kam es dann auch. Nicht ungern zog er nach dem letzten Pfiff einen Vergleich zum vergangenen Jahr, weil dieser deutlich macht, wie viel besser die Hachinger heuer dastehen: Damals waren die ersten Partien nach der Winterpause witterungsbedingt abgesagt worden, dann ging es nach Rostock, man verspürte Zugzwang. Und verlor verdient 0:2.

Der Auftritt nach der weitesten Auswärtsfahrt war in vielerlei Hinsicht ein Spiegelbild der bisherigen Saison: Defensiv ließen die Hachinger zwar nicht viel anbrennen, auch wenn die Gastgeber viel Ballbesitz hatten. Offensiv hingegen passierte abgesehen von Hains Schuss aus der 18. Minute lange Zeit überhaupt nichts Erwähnenswertes. Ein Stückweit hatte das Trainerteam das auch eingeplant. So stand zum Beispiel Jim-Patrick Müller wieder in der Startelf, weil er "der größte Bandit ist, den wir haben", sagte Schromm. Was nahelegt, dass man eher mit Balldiebstahl im Mittelfeld und überfallartigem Umschaltspiel zum Ziel kommen wollte als mit Dominanz. Passend dazu gab Alexander Fuchs als Teil der Doppelsechs mit Dominik Stahl sein Startelf-Debüt. Auf der Bank saßen dafür Sascha Bigalke und Lucas Hufnagel. Letzterer übrigens, wie Schromm bei Magentasport anmerkte, weil dessen qualitative "Ausreißer", im Guten wie im Schlechten, bisweilen etwas groß seien.

Erst Ende der ersten Halbzeit näherten sich die Gastgeber dem Hachinger Tor an, wirklich Druck erzeugten sie nach einer knappen Stunde. Da verpasste zunächst Abwehrspieler Sven Sonnenberg die Führung, er köpfelte einen Aufsetzer nach Eckball des agilen Aaron Opoku knapp am rechten Pfosten vorbei (58.). Zwei Minuten später versagte die Hachinger Abwehr dann ausnahmsweise einmal kollektiv: Angreifer Moritz Heinrich spielte einen halbherzigen Befreiungsschlag in die Beine des Gegners, bei der anschließenden Kombination kamen gleich mehrere Hachinger je einen Schritt zu spät. Nico Neidhart traf aus kurzer Distanz (60.).

Schromm wechselte ein wenig zusätzliche Spiel- und Offensivstärke ein, und Bigalke brachte prompt das 1:1 auf den Weg. Mit einem sehenswerten Steilpass in den Strafraum bediente er den Banditen Müller, der legte quer auf den zweiten Joker, Dominik Stroh-Engel. Der kommentierte später grinsend: "In der Box bin ich dann auch stark, das habe ich wieder gezeigt."

Er hatte es zumindest leicht aussehen lassen, wie er den Ball freistehend über die Linie drückte (78.). Punkt gerettet, Pflicht erfüllt. "Wenn Rostock nicht das 1:0 macht, geht das 0:0 aus", mutmaßte Stroh-Engel. Auch er meinte, dass man mit einem Punkt in Rostock und sieben Punkten aus drei Spielen gut leben könne. Nächsten Samstag gegen Viktoria Köln gehe es darum, "oben dranzubleiben". Die Hachinger bleiben Tabellendritter und haben erneut bewiesen, wie schwer sie zu schlagen sind in dieser Saison: Obwohl Hain erst ein Saisontor erzielt hat, obwohl der bundesliga-erfahrene Bigalke oft nicht spielt, obwohl Abwehrchef Marc Endres auch diesmal noch nicht zum Einsatz kam: Die SpVgg Unterhaching weist erst drei Niederlagen auf. Da fällt es dann letztlich auch gar nicht so schwer, geduldig zu bleiben.