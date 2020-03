Was erfährt man über einen Menschen, wenn man ihm beim Fußballspielen zusieht? Zum einen natürlich, ob er ein guter Fußballer ist oder ein schlechter. Das ist das Banale. Spannend wird es, wenn man tiefer geht: Verrät die Art, wie jemand Fußball spielt, nicht noch mehr über einen Menschen? Osman Öztürk glaubt, ja. Öztürk ist Kapitän und Sportlicher Leiter der Spielvereinigung Feldmoching, er hat in den vergangenen Jahren viele Spieler gesehen, gute wie schlechte. Er sagt: "Für mich sagt die Spielweise sehr viel über den Charakter aus."

Ein interessanter Gedanke ist das, diese Kopplung von persönlichem Spiel und Wesensart. Ist der Stürmer, der lieber passt als schießt, auch im Privaten ein selbstloser Typ? Bei der Antwort hilft ein Beispiel, Öztürk nennt Erling Haaland. Er kenne den neuen Dortmunder Wunderstürmer zwar nicht persönlich, aber schlimmer Egoist kann Haaland kaum sein. "Schauen Sie sich doch an, wie er als Stürmer mit in die Defensive geht."

Wahrscheinlich wäre der SpVgg Feldmoching viel erspart geblieben, hätte sie schon früher neben den fußballerischen auch auf die charakterlichen Eigenschaften einiger Spieler geschaut. Vor zweieinhalb Jahren, im Sommer 2017, zählten andere Dinge - am Ende der Saison 2017/18 stieg Feldmoching ab in die Kreisliga. Dabei hatte der Verein eigentlich aufsteigen wollen. "Man hat geglaubt, dass Geld Spiele gewinnt", sagt Öztürk heute. Er war damals schon Spieler und Sportlicher Leiter, aber mit den Spielertransfers war er nicht zufrieden. Er spricht von ein paar Funktionären, die den schnellen Aufstieg wollten und heute nicht mehr da seien. Man habe schnell gemerkt, dass es mit vielen Spielern nicht passt.

Heute sind diese Spieler weg. Noch in der Abstiegssaison machten sie Gökhan Karakaya, der zuvor die zweite Mannschaft trainiert hatte, zum Trainer. Mit ihm und vielen neuen Akteuren stieg Feldmoching gleich wieder in die Bezirksliga Nord auf, mit nur einer Niederlage. Jetzt, zur Bezirksliga-Winterpause, liegt Feldmoching nur einen Punkt hinter dem Relegationsplatz. Der Aufsteiger hat also realistische Chancen, gleich noch einmal aufzusteigen. Wie geht das? Und warum läuft es diesmal so viel besser als noch vor zwei Jahren? "Weil wir eine Mannschaft geworden sind", sagt Gökhan Karakaya.

Wie jeder Trainer habe er, Karakaya, konkrete Vorstellungen davon, wie eine Mannschaft funktionieren soll. Sie soll zweikampfstark sein. Leidenschaftlich. Recht viel mehr verrät einem der 39-Jährige nicht. Er lässt lieber Öztürk reden. Der sagt: "Wir haben auf Spieler gesetzt, die gut sind und kämpfen." Auch das bleibt allgemein, aber es gibt einen Spieler, an dem man erklären kann, was Öztürk meint: Maximilian Markert, Feldmochings Stürmer, einer der besten der Liga.

Markert kam nach dem Abstieg. In der Kreisliga schoss er 39 Tore. Aber zuallererst sagt Öztürk über Markert: "Er hat soo viel gearbeitet für die Mannschaft." Ein super Stürmer, der in der Defensive rackert, quasi ein Bezirksliga-Haaland. In dieser Saison hat Markert erst sechs Tore geschossen. Eine gute Quote, denn seit dem neunten Spieltag ist er verletzt, ein Muskelfaserriss. Ohne den eindeutig besten Torjäger, das könne ein krasses Problem werden, dachten sie kurz. Dann lief es doch sehr ordentlich - und zur Rückrunde soll Markert wieder mitspielen. "Mit ihm rechnen wir uns eine noch bessere Rückrunde aus", sagt Osman Öztürk.

Eine noch bessere Rückserie, das hieße, dass Feldmoching bis zum Schluss um den Aufstieg spielt. Mindestens. Das eigentliche Ziel lautete Nichtabstieg. Lange sträubten sich Öztürk und Karakaya dagegen, dieses Ziel zu korrigieren. Mittlerweile geben sie zu: "Wir wollen oben dranbleiben." Karakaya sagt: "Entscheidend ist, wie wir starten." In den ersten vier Spielen nach der Pause geht es nach dem Auftakt am 22. März gegen Sulzemoos direkt weiter gegen den Zweiten Moosinning und 14 Tage später gegen den Vierten Schwaig - also gegen zwei der drei Mannschaften, die vor der Spielvereinigung stehen. "Ich glaube, dass die Sache längst noch nicht klar ist", sagt Öztürk und ergänzt selbstbewusst: "Wir wollen denen zeigen, dass mit Feldmoching wieder zu rechnen ist."