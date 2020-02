Der FC Deisenhofen mischt als Aufsteiger die Fußball-Bayernliga Süd auf. Vor Wiederaufnahme der Rückrunde am 7. März steht der Klub aus der Landkreisgemeinde Oberhaching auf dem zweiten Tabellenplatz, der zu Aufstiegsspielen für die Regionalliga berechtigt. Im SZ-Interview spricht der Sportliche Leiter Franz Perneker über das Erfolgsrezept des Vereins, über die Ambitionen, womöglich tatsächlich den Aufstieg zu wagen, und über das gelungene Experiment mit dem isländischen Trainer Hannes Sigurdsson.

Herr Perneker, vor 13 Jahren spielte der FC Deisenhofen noch in der Kreisliga, nach nunmehr vier Aufstiegen klopft er ans Tor der vierthöchsten Spielklasse. Was ist das Geheimnis der Deisenhofener Fußball-Erfolge?

Ich denke, da muss man die starke Kontinuität nennen, die bei uns im Verein herrscht. Das heutige Präsidium setzt sich zusammen aus vier Personen, die dem Vorstand schon seit damals angehören, und dreien, die als Spieler aktiv am Aufstieg in die Bezirksliga beteiligt waren. Diese Kontinuität gibt den Trainern und Aktiven eine gewisse Sicherheit. Egal ob Kreisliga oder Regionalliga, es ist nur ein Hobby. In einem unaufgeregten, intakten Umfeld macht die Ausübung eines Hobbys deutlich mehr Spaß, deshalb war auch immer ein Ansatz von uns, eine Art Wohlfühloase zu schaffen. Natürlich haben wir sportliche Ambitionen, aber wir versuchen, nie das Maß zu verlieren. Deshalb haben wir etwa nach dem Aufstieg im Sommer nur vier A-Junioren in die erste Mannschaft geholt und keine Zugänge. Das ist nur mit guter Jugendarbeit möglich, unser großes Plus.

Die Jugend als Grundstock für den Erfolg des Vereins - das klingt nach der Lehre von Manfred Schwabl bei der SpVgg Unterhaching.

Vielleicht hat Manni ein bisschen bei uns abgeschaut (lacht). Immerhin ist sein Trainer Claus Schromm ja waschechter Deisenhofener. Aber im Ernst: Wir praktizieren das schon seit fast 20 Jahren so. Und deshalb kann man unsere Jugendarbeit auch bestimmt nicht als Projekt bezeichnen. Es hat sich einfach peu à peu so entwickelt. Derzeit haben wir die U19 und die U15 in der Bayernliga, die U18 in der Bezirksoberliga und die U17 in der Landesliga.

Für den Klub ging es praktisch ohne Rückschläge immer nur bergauf...

Na ja, das verlorene Relegationsspiel gegen Erlbach 2016 war schon ein Dämpfer, der uns beschäftigt hat. Wir wollten raus aus der Landesliga und haben das damals so knapp verpasst.

Jetzt ist der Verein längst einen Schritt weiter. Womit sich die große Frage stellt: Wird der FC Deisenhofen eine Regionalligalizenz beantragen?

Zunächst mal sind wir von der Entwicklung in dieser Saison auch überrascht worden. Aber klar ist auch, wenn man zur Winterpause auf Platz zwei liegt und noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat, muss man sich Gedanken machen. Wir hatten bereits einen Termin mit unserem Spielleiter Josef Janker auf der Sportanlage. Natürlich ist unsere Anlage nicht regionalligatauglich. Aber es sind einige Anforderungen, die zu bewerkstelligen sind.

Detailansicht öffnen Neues aus der Wohlfühloase: Der FC Deisenhofen will probieren, den strukturellen Anforderungen der vierten Liga gerecht zu werden. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Das heißt, Sie versuchen, die Voraussetzungen zu schaffen?

Klar kostet das Geld und auch Mühe, aber wir bearbeiten jetzt mal die Unterlagen und wollen nicht von vorneherein die Segel streichen. Wir brauchen 2500 Plätze im Stadion, davon 100 Sitzplätze. Bisher haben wir ein paar vereinzelte Sitzplätze. Dazu müssen ein eigener Bereich für die Gäste vorhanden sein und zwei Stadioneingänge. Wir gehen das alles ergebnisoffen an und versuchen, die Unterlagen bis zum 7. April einzureichen. Das Gespräch mit dem Verband war positiv, vielleicht auch, weil wir eine gute Jugendarbeit machen.

Zuletzt hat sich der TSV 1860 einen Korb von Haching abgeholt, als eine Ausweichstätte während eines möglichen Umbaus diskutiert wurde. Hat sich auch der FC Deisenhofen schon nach einer möglichen Zuflucht umgeschaut? Mit Unterhaching verbindet Sie ja eine Kooperation.

Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Wir würden es auf alle Fälle nur dann angehen, wenn wir auf unserer eigenen Anlage spielen können. Vielleicht könnten wir ja mit zwei Auswärtsspielen starten und zu Saisonbeginn tatsächlich ein, zwei Mal in Unterhaching spielen. Aber das muss die Ausnahme bleiben.

Man darf auch gespannt sein, wie das Unternehmen Regionalliga in der Gemeinde ankommt. Zuletzt hat der FCD den Bau eines zweiten Kunstrasens beantragt, was nicht bei allen politischen Vertretern der Kommune auf Wohlwollen stieß.

Wir haben in den letzten zehn Jahren zehn zusätzliche Mannschaften in den Spielbetrieb aufgenommen, die Plätze laufen mittlerweile über, vor allem im Winter, wenn die Rasenplätze gesperrt sind. Phasenweise müssen sich vier Teams zur gleichen Zeit den Kunstrasen teilen. Im Gemeinderat kamen Argumente, die nicht nachvollziehbar sind, etwa dass das doch der Verband bezahlen soll oder die großen Profivereine. Als ob der FC Bayern Geld in die Hand nimmt, um uns zu unterstützen!

Ein Gemeinderat sagte, Bastian Schweinsteiger sei auch ohne Kunstrasen groß geworden...

Was schon mal falsch ist, denn sowohl 1860 Rosenheim, wo er früher gespielt hat, als auch der FC Bayern, wo er die verbleibenden Jahre seiner Ausbildung war, haben Kunstrasenplätze. Aber wir sind sehr froh, dass es am Ende eine klare Mehrheit im Gemeinderat gegeben hat.

Der Verein engagiert sich in Sachen Kunstrasen auch selbst?

Detailansicht öffnen Mann für alle Fälle: Ohne Franz Perneker, 46, geht nicht viel bei den Fußballern des FC Deisenhofen. Er ist als Sportlicher Leiter Teil des Vorstandes und gleichzeitig seit knapp 20 Jahren das Sprachrohr des Klubs nach außen. (Foto: Privat)

Das Grundstück gehört der Gemeinde, aber wir beteiligen uns mit 100 000 Euro am Ausbau. Das ist ein Batzen Geld für uns.

Apropos Geld: Gibt es in Deisenhofen für die Spieler gutes Geld zu verdienen oder greift das Motto von den elf Freunden?

Ganz ohne Geld geht es nicht. Aber wenn wir die Wahl haben, einen Mittelstürmer für einige hundert Euro zu verpflichten oder einen sehr guten Jugendtrainer zu holen, wird sich der FC Deisenhofen immer für den Jugendtrainer entscheiden. Wir haben beispielsweise keinen Vertragsamateur im Kader. Wir wollen Fußballer, die aus der Gegend kommen und Bock auf den FCD haben. Viele Spieler der ersten Mannschaft sind auch anderweitig im Verein engagiert. Die mähen mal den Rasenplatz, kümmern sich ums Merchandising oder sind wie Tobi Rembeck Jugendtrainer.

Und so halten Sie dann auch Leistungsträger wie Mittelstürmer Michael Bachhuber, der in 21 Spielen 14 Mal getroffen hat?

Wir legen keinem Spieler, der die Chance hat, höherklassig zu spielen, Steine in den Weg. Das war auch bei Martin Mayer so, als der nach Buchbach ging. Allerdings war er wie auch wir heilfroh, als er wieder bei uns zu Hause war (lacht). Für Michi Bachhuber würde ja nur ein Schritt in den Profibereich Sinn ergeben - und dafür müsste er seinen Job aufgeben. Das ist ein großer Schritt.

Jetzt gilt es erst einmal den möglichen großen Schritt für Ihren Verein weiter zu verfolgen. Gleich zum Auftakt am 7. März kommt Spitzenreiter Pipinsried.

Wir freuen uns total und wollen zeigen, dass wir nicht 19 Punkte schlechter sind als die. Beim 0:3 im Hinspiel war Pipinsried in der ersten Halbzeit und in den letzten 25 Minuten eine Klasse besser. Diese Scharte wollen wir ausmerzen.

Der Kader blieb im Winter unverändert.

Nur Abwehrspieler Tobias Nickl steht nicht zur Verfügung, er ist in den USA, kehrt aber rechtzeitig zu unserem Vereinsjubiläum, dem 100. Geburtstag des Vereins, Ende Mai, Anfang Juni zurück.

Und Trainer Hannes Sigurdsson hat bereits vorzeitig um eine weitere Saison verlängert, wie zu hören war.

So ist es, er leistet schon seit anderthalb Jahren hervorragende Arbeit. Wir gehen gemeinsam in eine dritte Saison. Die Verlängerung ging sehr schnell, er ist mit unserem Kurs absolut einverstanden. Hannes ist unglaublich ehrgeizig und will unbedingt aufsteigen. Wenn es nach ihm ginge, würde er gleich einen Hubschrauber chartern und nach Bayreuth zu einem Regionalligaspiel fliegen.