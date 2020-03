Ein bisschen wehmütig klang Gerhard Lösch schon. Und das, obwohl es für den Trainer des TSV Eching eigentlich keinen Anlass zur Traurigkeit gibt. Sein Verein führt die Tabelle der Fußball-Bezirksliga Nord an, die Trainingsbeteiligung ist gut, die Ergebnisse in der laufenden Vorbereitung sind mehr als in Ordnung. Dennoch versammelte Lösch am Montagabend vor dem Training seine Spieler, um eine überraschende Nachricht bekannt zu geben: Noch drei Monate, dann ist Schluss. Lösch und sein Co-Trainer Denis Magro, 37, werden Eching im Sommer verlassen. "Der Verein und ich verfolgen unterschiedliche Philosophien", sagt der 31-jährige Trainer und erklärt auch, was hinter dieser Phrase steckt.

"Ich habe den Verantwortlichen gesagt, dass wir meiner Meinung nach drei, vier neue Spieler brauchen für die kommende Saison", erklärt Lösch. Auf den zentralen Positionen sieht er Nachholbedarf, vor allem im Falle eines Aufstiegs. "Da bräuchten wir drei gestandene Spieler, die wissen, wie in der Landesliga der Hase läuft." Dieses Versprechen konnte ihm der Verein nicht geben, wie Teammanager Alexander Strecker, 31, bestätigt. "Wir wollen nicht dahin, wo Eching schon mal war", sagt er und spielt auf die Schulden an, die der Verein in der Vergangenheit angehäuft hatte. "Stattdessen wollen wir weiter auf eigene und junge Spieler setzen. Wenn wir aufsteigen, sollen die Jungs auch zum Zug kommen, die das erreicht haben." Der Verein habe nicht die finanziellen Möglichkeiten, um dem Trainer seine Wünsche zu erfüllen.

"Wir stellen die Mannschaft ja nicht schlechter ein, nur weil wir nach der Saison gehen."

Lösch versteht die Argumentation und ist dennoch traurig. "Es ist schon brutal bitter, wir haben uns in den letzten Jahren so viel aufgebaut." Seit zweieinhalb Jahren steht er in Eching an der Seitenlinie, jedes Jahr verbesserte sich die Mannschaft. Nach Platz sechs und fünf in den Vorjahren rangiert der Verein zur Winterpause auf Platz eins, hat bei einem Spiel mehr fünf Punkte Vorsprung auf eine breite Verfolgergruppe, die aktuell von Moosinning angeführt wird. "Dass wir so weit oben stehen, ist auf jeden Fall das Verdienst von Gerry", sagt Teammanager Strecker. "Er hat sich seit Jahren den Arsch aufgerissen für den Verein." Er habe eine Mannschaft geformt, die sich auch außerhalb des Platzes super verstehe und sich auch gegen finanziell besser gestellte Konkurrenz durchsetze. Auch Strecker ist hörbar unzufrieden mit dem Weggang des Trainerteams, wenngleich er sagt: "Man weiß, dass sich die Wege irgendwann trennen." Trotz der unterschiedlichen Vorstellungen haben der Teammanager, der außerdem das Echinger Tor hütet, und der Trainer noch viel zusammen vor.

Daran, dass sich sein bevorstehender Weggang negativ auf die Rückrunde auswirkt, glaubt Lösch nicht. Seine ganze Konzentration gelte dem TSV Eching, wenngleich er sich natürlich umsehen werde, ob für die kommende Saison ein attraktives Angebot ins Haus flattert. "Aber wir stellen die Mannschaft ja nicht schlechter ein, nur weil wir nach der Saison gehen." Die Vorbereitung laufe nach Plan, auch die Winterzugänge machten einen guten Eindruck. Mittelfeldspieler Rany Hassan, 22, wechselte von Aschheim nach Eching, verletzte sich im ersten Training, ist mittlerweile aber wieder dabei. "Er kann uns sicher helfen", sagt Teammanager Strecker. Dazu kam Nachwuchskeeper Robin Schmid, 18, aus Altenerding, er soll langsam an die erste Mannschaft herangeführt werden. Aus privaten Gründen aufgehört hat Keeper Sebastian Mikuska, 26, während sich Verteidiger Marvin Frehe, 31, Kreisligist Grüne Heide Ismaning anschloss.

"Wir haben uns nicht verschlechtert", sagt Lösch und schickt damit eine Kampfansage an den Rest der Liga. Nur dreimal hat sein TSV in der Vorrunde verloren, dazu stellt der Verein mit 56 Treffern die mit Abstand gefährlichste Offensive. "An diese Leistung wollen wir nach dem Winter anknüpfen. Der Aufstieg ist zwar nicht planbar, aber sicher ist er möglich." Allen Unruhen im Winter zum Trotz.

Zum bevorstehenden Ende der Winterpause wird die SZ in den kommenden Tagen einige oberbayerische Fußball-Bezirksligisten vorstellen.