Von Fabian Dilger

Der FC Bayern, na klar. Oder der EHC Red Bull München: Serien-Meister. Aber der Sport in München und der Region ist mehr als Fußball, Basketball und Eishockey. Zum Beispiel Frisbee, Bogenschießen oder Tipp-Kick. In einer Serie stellt die SZ Bundesligisten und Sportarten vor, von denen viele noch nie etwas gehört haben, die das Angebot aber erst bunt machen. Und es verdient haben, einmal gewürdigt zu werden. Diesmal: Roller Derby.

Bashelorette. Bee A. Baracus. Catzilla. Was nach 80er-Jahre-Cartoon mit Superheldinnen und Superschurkinnen klingt, findet man in der städtischen Sporthalle an der Münchner Auenstraße ohne jeden Glanz in brüchigen Charme gebettet. In einer kleinen Turnhalle stehen 15 Frauen (und ein Mann) das erste Mal nach langer Corona-Pause wieder in einem Kreis zusammen. Alle auf Rollschuhen, alle mit Helmen, Knie- und Handschonern, Trainingsshirts vom TSV 1860, auf den Rücken die erwähnten Kampfnamen. Es sind die Roller-Derby-Frauenmannschaften der Sechzger, namensmäßig wahrscheinlich die ausgefallenste Vereinssparte der ganzen Stadt: die Munich Rolling Rebels.

Die Namen sind Aliase, die sich die Spielerinnen auswählen dürfen, bevor sie das erste Mal mitspielen dürfen. "Es ist ein bisschen wie Getauft-Werden", sagt Maria Linder, 35, im Roller-Derby-Leben besser bekannt als Bashelorette. Die Namenstradition ist wie vieles an Roller Derby aus den USA importiert, wo der Sport in den Dreißigerjahren des vergangenen Jahrhunderts erfunden wurde. Ging es zuerst noch um Ausdauer auf Rollschuhen, verlagerte sich der Fokus bald auf Körperkontakt. Der Sport war zeitweilig äußerst populär, erlebte dann ein Tief und hat sich seit der Jahrtausendwende wieder reorganisiert. In diesem Zeitraum wanderte Roller Derby auch nach Europa ein. In Deutschland gibt es derzeit um die 50 Vereine. Eine Besonderheit, egal ob in Nordamerika oder Europa: Roller Derby wird zu einem großen Teil nur von Frauen gespielt, Männer-Teams gibt es wenige.

Mittlerweile starten die meisten Teams nicht wie früher auf Bahnrad-Steilwänden, sondern auf ebenen Hallenböden. Auf einem ovalen Kurs stehen sich zwei Teams auf Rollschuhen gegenüber. Grundprinzip: Pro Runde versucht eine Mannschaft Punkte zu machen. Dazu muss eine "Jammerin" die Skaterinnen der anderen Mannschaft überholen, pro Überholung ein Punkt. Die Gegnerinnen dürfen das aber mit Körpereinsatz des Rumpfes verhindern. Rempeln ist erlaubt, mit den Armen schubsen nicht. "Viele denken immer, dass es so ein Haudrauf ist. Aber es hat mit Kontrolle zu tun", sagt Sabine Wilcoxen, 36, die die Bundesliga-Mannschaft der Rebels trainiert. Es gibt viele Regeln, Anfänger müssen zum Beispiel wie beim Führerschein einen theoretischen Test ablegen, bevor sie auf die Bahn dürfen. Und während eines Spiels gehe es sehr viel um die richtige Taktik, sagt Wilcoxen. Die schlimmste Verletzung seien blaue Flecke. "Wir können jeden Morgen in die Arbeit gehen", sagt Linder.

Eigentlich wollte Wilcoxen vor acht Jahren, als sich die Rebels gründeten, mit Eishockey anfangen. Eine Freundin erzählte ihr dann, dass sich in München gerade ein Roller-Derby-Klub gründet. "Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, aber es sieht gut aus", dachte sich Wilcoxen. Man habe damals bewusst nach einem großen Verein gesucht, an den man sich anschließen konnte, die Sechzger sagten zu. Das hat zum Beispiel Vorteile, wenn man dreimal in der Woche Hallenzeiten benötigt. Dann startete die Rekrutierung: "Wir sind auf die Straße gegangen, in die Kneipen, mit den Rollschuhen durch die Straßen gefahren." Mittlerweile sind es rund 40 Skaterinnen und ein Schiedsrichter-Team, sagt Linder, Nachwuchsprobleme gebe es eigentlich nicht. Zwei Teams stellen die Rebels. Die erste Mannschaft, "Munich Dynamite", startete 2015 in den Punktspielbetrieb, stieg dann dreimal in Folge auf und krönte sich 2019 mit der deutschen Meisterschaft. Der Kern des Teams sei in diesen Jahren zusammengeblieben, sagt Linder. Man sehe aber, dass sich der Sport in Deutschland entwickle, sagt Wilcoxen: Ein solcher Marsch durch die Ligen sei heute eher schwer vorstellbar: "Mittlerweile sind die Unterschiede zwischen erster und zweiter Liga schon erheblich."

In der Roller-Derby-Bundesliga treten sieben Teams gegeneinander an, lange Auswärtsfahrten von Freitag bis Sonntag sind die Regel, dazu spielen die Münchnerinnen auch Freundschaftsspiele und internationale Turniere. "Es ist ein zeitintensiver Sport", sagt Linder. Für die beiden Frauen ist aber vor allem die Gemeinschaft, die in der zusammen verbrachten Zeit entsteht, das Schöne an ihrem Sport. Die Sparte sei im Prinzip komplett selbstverwaltet, sagt Linder, jede Skaterin hat noch irgendeine andere Funktion. Man unternehme auch viel Teambuilding und Mentaltraining. Auch in der ganzen Sportart ist dieser Zusammenhalt wichtig, sagt Wilcoxen: "Roller Derby ist halt eine große Familie. Wenn du sagst, du spielst, dann bist du gleich eine Schwester." Noch ein Merkmal der Sportart ist, dass sie sich dezidiert gegen rechtsextreme Gesinnungen stellt. Trikotnummern wie 18 oder 88 sind verboten, die Pseudonyme der Spielerinnen werden vorher überprüft, ob sie beleidigend sind.

Gemeinschaft ist auch das große Ziel, das den Rolling Rebels 2020 noch bleibt. Das Coronavirus hat den Spielbetrieb außer Betrieb gesetzt, normalerweise wird bis in den Herbst gerollert. "Grundsätzlich dürften wir Körperkontakt haben", sagt Wilcoxen in ihrer Ansprache vor dem ersten Training. Klatschen unterbricht sie. "Aber wir gewöhnen uns erst einmal daran, dass so viele Leute in einem Raum sind", fährt sie dann grinsend fort. Es folgt Ausdauertraining statt Vollkontakt. Die neue Normalität startet mit mehr Kondition als Cartoon.

