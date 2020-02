Paavo Nurmi, Mika Häkkinen, einige der Weltklasse-Skispringer um Matti Nykänen sowieso: Es gibt in der Geschichte des Hochleistungssports zahlreiche Athleten aus Finnland, die aufgrund ihrer großen Erfolge den Spitznamen "Fliegender Finne" verpasst bekommen haben. Zwar nicht so viele, wie es Seen in Finnland gibt, aber doch einige.

Der Erste, der Prototyp gewissermaßen, der sich diese metaphorische Anerkennung verdiente und zum Vorflieger für all seine ihm nachschwärmenden Landsmänner wurde, war einer, der heute nur noch wenigen ein Begriff ist: Johannes Petteri Kolehmainen. Der Langstreckenläufer erregte bei den Olympischen Spielen 1912 in Stockholm Aufsehen. Gold über 10 000 Meter, Gold über 5000 Meter (in Weltrekordzeit), Gold im 12 000-Meter-Geländelauf: Kolehmainen dominierte nicht nur die Langstreckenwettbewerbe in Stockholm. Er war der Läufer schlechthin. Zwischen 1912 und 1922 hielt er alleine sechs Weltrekorde. Mit diesen herausragenden Leistungen wurde der Mann aus Kuopio zum Kindheitsidol des acht Jahre jüngeren Paavo Nurmi und wurde entsprechend auch als der "Nurmi vergangener Tage" bezeichnet. Kolehmainen, dessen Brüder Willy und Tatu ebenfalls starke Läufer waren, inspirierte ganze Generationen finnischer Langstreckenläufer. Mit der öffentlichen Aufmerksamkeit, die seine großen Erfolge unweigerlich mit sich brachten, konnte der aus ärmlichen Verhältnissen stammende Maurer allerdings wenig anfangen. Obwohl er "Finnland in die Weltkarte gelaufen" habe, sei er "fast bis zur Ungeschicklichkeit scheu" gewesen, schrieb der Züricher Sport. Auch darin war Kolehmainen seinen Nachfahren nicht unähnlich.

Die Siegerehrungen in Stockholm konnte er aus anderen Gründen nicht auskosten. Kolehmainen war zwar als Vertreter des Teams Finnland an den Start gegangen, musste bei der Siegerzeremonie aber mit ansehen, wie die russische Flagge gehisst wurde, da Finnland damals noch zum Zarenreich gehörte. Kolehmainen soll deshalb gesagt haben, er hätte sich "beinahe gewünscht, nicht gewonnen zu haben". Seine Unabhängigkeit erlangte Finnland erst 1917, weshalb Kolehmainens Triumphe auch den Stolz des sich nach Freiheit sehnenden finnischen Volkes befeuerten.

Detailansicht öffnen Dramatik auf den letzten Metern: Im Zielsprint fängt Johannes Petteri Kolehmainen, links, den Franzosen Jean Bouin ab und gewinnt über 5000 Meter eine seiner drei Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 1912 in Stockholm – ausnahmsweise einmal nicht lächelnd. (Foto: imago)

Kurz nach dem Gewinn seiner drei Stockholm-Goldmedaillen emigrierte Kolehmainen in die USA, wo er fast ein ganzes Jahrzehnt im New Yorker Stadtteil Brooklyn lebte. Auch dort, rund 6600 Kilometer von seiner Heimat entfernt, wurde seine Rolle gesellschaftlich aufgeladen: Kolehmainen war einer der prominentesten Vertreter der vielen europäischen Einwanderer, die sich in dieser Zeit speziell an der Ostküste der Vereinigten Staaten niederließen; seine Geschichte wurde sowohl als Beispiel für gelungene Integration als auch für die Komplexität dieses Prozesses herangezogen.

In New York ging er seiner gelernten Tätigkeit als Maurer nach - und dominierte nebenbei die amerikanische Amateur-Langstreckenszene. 1921 erwarb er die US-Staatsbürgerschaft, kehrte aber kurz danach in seine Heimat Finnland zurück.

In seiner Trophäensammlung befand sich da schon Olympiasieg Nummer vier. Bei den Spielen in Antwerpen im Jahr 1920 - den ersten nach dem Ersten Weltkrieg - entschied er den Marathon auf spektakuläre Art und Weise für sich. Im Ziel hatte er nach 42,195 Kilometern nur 13 Sekunden Vorsprung auf den Esten Jüri Lossmann, was bis 1996 die knappste olympische Marathon-Entscheidung bleiben sollte. Womöglich half Kolehmainen in dem engen Rennen jene mentale Eigenschaft, die nur den Finnen eigen sein soll und als unübersetzbar gilt: Sisu. Kraft, Beharrlichkeit, Ausdauer, Kampfgeist oder Unnachgiebigkeit - es gibt einige Synonyme dafür. Sisu ist aber mehr als nur ein Wörtchen, es gilt in Finnland als kulturelles Konzept, das identitätsstiftend für die finnische Bevölkerung ist. Kolehmainen hatte jede Menge davon. Schwäche zu zeigen, sei für ihn ein Tabu gewesen, hielt Thor Gotaas fest, der zahlreiche Lauf-Bücher geschrieben hat. Die New York Times beschrieb es so: "Qualen sind Kolehmainen so gut wie fremd", er beende jedes Rennen, indem er seine Freunde anlächele. Diese Eigenschaft bescherte ihm den Spitzname "Smiling Hannes", der lächelnde Hannes. Seine Ausdauer "scheint praktisch unlimitiert zu sein", schwärmte die Zeitung.

Detailansicht öffnen Leuchtendes Vorbild: Kohlemainenweg im Münchner Olympiapark. (Foto: Florian Peljak)

Die New York Times wusste im März 1916 auch zu berichten, dass der Finne in Übersee erstmals überhaupt Fleisch probiert habe. Kolehmainen war Vegetarier, er ernährte sich so wie auch andere aus der starken finnischen Langstrecken-Garde hauptsächlich von Vollkornbrot. Milch stand ebenfalls auf dem Ernährungsplan - und wurde manchmal direkt von der Kuh getrunken. Das hatte damals allerdings nichts mit leistungssportspezifischen Untersuchungen zu tun, vielmehr stammten die finnischen Langstreckler häufig aus einfachen Verhältnissen. Zudem erreichte die industrielle Revolution Finnland später als etwa Schweden und Norwegen, wodurch die Ernährung sich erst mit Verzögerung "modernen" Standards anpasste.

Und doch gab es auch ein Rennen, das Kolehmainen schon vor dem Ziel beendete: Der Marathon bei den Spielen 1924 in Paris gilt heute als eine Art Staffel-Übergabe an Paavo Nurmi, der sich mit neun Goldmedaillen bei drei Olympischen Spielen als würdiger Nachfolger in die Sport-Geschichtsbücher laufen sollte. 1952 wurde den beiden großen Langstrecklern die Ehre zuteil, in Helsinki gemeinsam das olympische Feuer zu entzünden. Es war Kolehmainens letzter großer öffentlicher Auftritt. 1966 starb er im Alter von 76 Jahren. Wer auf seinen Spuren spazieren oder laufen möchte, kann dies im Münchner Olympiapark tun, wo es seit 1971 den Kolehmainenweg gibt. Womöglich lässt sich dort auch eine Portion Sisu aufschnappen.

