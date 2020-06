Die Schwimmbäder sind in Bayern noch immer zu, das Wasser in vielen Fällen abgelassen, um Betriebskosten zu sparen. Zwar sollen vom 8. Juni an Freibäder und Außenanlagen von Schwimmbädern wieder öffnen - allerdings nur unter Einhaltung strenger Hygienekonzepte. Auch die Leistungsschwimmer aus München und dem Umland mussten seit März auf dem Trockenen üben, abseits des Beckens, an Wettkämpfe auf regionaler, bayerischer und deutscher Ebene ist bis Herbst oder Winter kaum zu denken. Immerhin dürfen die Bundes- und Landeskaderschwimmer seit 12. Mai auch in München wieder im Wasser trainieren, die Stadt hat dafür das Morawitzkybad und das Poccibad zur Verfügung gestellt.

Doch genau daran entzündet sich ein Konflikt. Denn einige Vereine fühlen sich ungerecht behandelt, weil sie ihre Kaderathleten bei der Vergabe der Plätze benachteiligt sehen. "Uns ist ein bisschen schleierhaft, warum man nicht diejenigen trainieren lässt, die von der Leistung her viel schneller sind als andere", sagt beispielsweise Robby Robel, Sportlicher Leiter beim SC Wasserfreunde München. Von seinen knapp zehn Landeskader-Schwimmern können derzeit nicht einmal die Hälfte am Stützpunkt trainieren, "obwohl das vor Corona super geklappt hat". Immerhin gebe es das Angebot der Stadt, im Sommer mehr trainieren zu können in den Bädern, "das muss man mal lobend erwähnen".

Andere Vereine, wie der SC Prinz Eugen München und der SV Hohenbrunn-Riemerling, fühlen sich noch stärker an die Seite gedrängt vom Bayerischen Schwimm-Verband (BSV) und der SG Stadtwerke München, die seit vielen Jahren zusammenarbeiten, um die besten Schwimmer auszubilden. Die Olympiateilnehmer Alexandra Wenk, Florian Vogel, und Philipp Wolf waren nur die Spitze einer Reihe von Topschwimmern, die für die SG starteten.

Die Schwimmstartgemeinschaft hat den Anspruch, möglichst internationale Spitzenschwimmer auszubilden. Aus der Taufe gehoben wurde sie am 1. September 2007 durch fünf ehrgeizige Klubs, unterstützt wird sie von den Stadtwerken. Es ist ein enges Geflecht mit dem BSV, dem Landesstützpunkt in München und den Eliteschulen, um Leistungsschwimmer hervorzubringen. "Manche verstehen das nicht", sagt SG-Cheftrainer Felix Bongarz.

"Wir können die Priorisierung nicht nachvollziehen": Riemerling fordert eine fairere Verteilung

In der Vergangenheit gab es immer wieder Konflikte zwischen der SG und den - meist - kleineren Vereinen aus München und dem Umland. Von Abwerbungen ihrer Talente war die Rede, von Bevorzugung bei den Wasserzeiten, Neid und Missgunst waren damals keine Seltenheit. Es sind uralte Debatten, die im Münchner Schwimmen nun wieder auftauchen, nachdem einige Jahre lang unter Stützpunktleiter Olaf Bünde relative Ruhe eingekehrt war - auch wegen des sportlichen Erfolgs der SG. Doch dessen Trainingsgruppe ist zerbrochen, als Vogel und Wolf ihre Karriere beendeten und Wenk nach Berlin wechselte.

Seit 2018 versucht nun die Landestrainerin Sheela Schult, dem Münchner Stützpunkt neues Leben einzuhauchen. Die 34-Jährige, die mit wenig Erfahrung in die leitende Position kam, hat keinen einfachen Job. Sie trainiert gerade fast täglich mit neun Kader-Kleingruppen in den beiden Bädern, das Pensum ist nur halb so hoch wie normalerweise, Umkleiden und Duschen dürfen nicht genutzt werden, außerhalb des Beckens müssen alle Mundschutz tragen. Die Stimmung ist anders als sonst, "alle sind ruhiger, es wird viel weniger geredet", sagt Schult. Sie musste Hygienekonzepte an die Stadt schicken, neben dem Training, der Konzeption. Und sie musste ein Ranking erstellen, das nun Stein des Anstoßes ist: wer beim Training mitmachen darf und wer nicht. Denn sie ist mit Bongarz zuständig für rund 60 Kaderschwimmer, auch von den Wasserfreunden und Prinz Eugen. Derzeit ist aber nur für 40 Platz wegen der Bäderknappheit aufgrund der Corona-Krise. "Ich musste dieses Ranking notgedrungen aufstellen", sagt Schult, "Priorität haben Bundeskader-, dann Landeskader-Athleten."

Allerdings, und auch darüber regen sich die anderen Klubs auf, dürfen Talente, die an einer Eliteschule des Sports sind, automatisch am Kadertraining teilnehmen. Selbst wenn sie noch sehr jung und noch nicht mit starken Zeiten bei bayerischen oder deutschen Jahrgangsmeisterschaften aufgefallen sind. Die SG Stadtwerke stellt außerdem fast die Hälfte der 40 Schwimmer, die gerade in München ins knappe Wasser dürfen. Nicht-Kaderschwimmer der SG haben Pech, sie müssen ausweichen, zum Beispiel an den Riemer See oder die Regattastrecke.

Hohenbrunn, ein riesiger Klub mit 1300 Schwimmern, von denen 100 zur Leistungsklasse zählen, hat nur einen einzigen Athleten im Kadertraining: Gregor Bechold ist im Nationalkader und das herausragende Talent der Riemerlinger Haie. Andere, wie Freistilschwimmerin Jette Lenz, 2019 Dritte bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, oder Mara Sokac, die Silber gewann, kommen nicht zum Zuge, obwohl sie im Landeskader sind. Sie mussten teilweise mangels Alternative mit Neoprenanzug im Steinsee oder im Deininger Weiher üben. Immerhin Trockentraining kann TSV-Chefcoach Pierre Martin seit Mitte Mai wieder anbieten - auf dem Fußballplatz des Klubs. "Wir können die Priorisierung nicht nachvollziehen und wünschen uns eine fairere Verteilung", sagt Martin. Riemerling baut eigentlich seit Jahren auf eigene Talententwicklung, kann aber gerade wie so viele Vereine nicht ins eigene Bad - und hoffte auch deshalb auf Amtshilfe vom Stützpunkt.

Sheela Schult sagt, sie könne nicht alle Athleten aufnehmen, manche müssten warten: "Die Kaderlisten des BSV gehen nach Zeiten, da kann man sich nicht einfach reinschmuggeln. Nur wer auf dieser Liste steht, darf aktuell überhaupt in einem Bad trainieren. Innerhalb dieser Liste machen wir bei der Wasserflächen-Vergabe in der jetzigen Situation keine Unterscheidungen mehr auf Grund von Leistung. Wir priorisieren die Sportler, die schon vor der Krise am Stützpunkt in München trainiert haben." Sie hofft darauf, dass bald auch das Anton-Fingerle-Bad öffnen kann, die Stadt prüft das wohl gerade. Dann hätte sie auch mehr Optionen. Schult kennt die Kritik, die seit Monaten immer lauter wird. "Ich versuche, offen zu sein und Einblicke in unser System zu geben, aber es gibt schon Gegenwind", gibt sie zu.

Das Problem ist, dass manche Klubs dieses System nicht sehr transparent finden. Elvir Mangavic vom SC Prinz Eugen, der 2019 das "Grüne Band für vorbildliche Talentförderung im Verein" bekommen hat, sieht ein großes Problem in der Kommunikation von Stadt, Stützpunkt und SG: "Die ist schlechter geworden, es wird eine falsche Politik gemacht. In Slowenien würde ich Bahnen bekommen, in München kriege ich gerade keine einzige. Wenn das so weitergeht, haben wir bald keine Kinder mehr hier im Verein." Prinz Eugen hat inzwischen selbst Hygieneregeln erstellt und eine Corona-Beauftragte ernannt, um vorbereitet zu sein auf den Tag X. An Ideen fehlt es nicht: Alle SC-Schwimmer hatten kürzlich einen Mund-Nasenschutz mit dem Aufdruck ihrer Trainingsstätte und dem Vereinslogo im Briefkasten.

"Man kann die Klubs verstehen, dass sie sich benachteiligt fühlen", findet SG-Cheftrainer Bongarz, wie Schult seit zwei Jahren im Amt. "Wir geben unser Bestes, wollen vieles verändern. Wenn man aber so viele Vorwürfe bekommt, motiviert das nicht gerade." Und es verhärte die Fronten. Dabei hat Bongarz in den zurückliegenden Monaten unter anderem die neue Seite munichswimming.de konzipiert, eine Art Lehr- und Lernplattform - nicht nur für Kaderschwimmer. Jeder kann sich dort anmelden. Der SG-Trainer kennt die Kritik am Kommunikationsstil, dass zu wenig informiert werde, die Vereinscoaches zu wenig einbezogen würden, im Januar wurde sie bei einem Trainertreffen laut. "Wir nehmen sie sehr ernst", sagt Bongarz. Er hätte aber auch nichts dagegen, wenn die Kritik künftig etwas konstruktiver ausfallen würde als in letzter Zeit.