Beim 11. Münchner Langstrecken­schwimmen auf der Oympia-Regattaanlage in Oberschleißheim setzen sich die Vorjahressieger Dajana Schlegel und Nicky Lange durch. Iron-Man-Sieger Faris Al-Sultan landet nur auf Platz 18.

Die Vorjahressieger Dajana Schlegel (SG Stadtwerke München ) und Nicky Lange (SK Sparta Konstanz) haben auch das 11. Münchner Langstreckenschwimmen gewonnen. Schlegel setzte sich auf der Olympia-Regattaanlage Oberschleißheim über vier Kilometer in 51:01 Minuten durch, Lange gewann bei den Männern in 49:00 Minuten. Der ehemalige Iron-Man-Sieger im Triathlon, Faris Al-Sultan, belegte in 57:24 Minuten Platz 18.