Isabella Straub wartet einen Moment. Sie nimmt das Gewehr in die Hand und setzt es an ihre Schulter, schaut konzentriert nach vorne und holt tief Luft. Langsam dreht sie den Kopf in Richtung Zielscheibe und legt ihre Wange an die Waffe. Fast 30 Sekunden sind vergangen, dann: "peng" - 10,8, zweithöchstes Ergebnis, das es zu erreichen gibt.

Besonders häufig freute sich die Luftgewehrschützin am vergangenen Samstag bei der deutschen Meisterschaft im Sportschießen allerdings nicht über solch gute Schüsse. Sichtlich frustriert schüttelte sie nach ihrem letzten Versuch den Kopf und zog genervt ihren Handschuh aus. "Ich war zu sehr auf das Ergebnis fokussiert", sagte Straub beim zweitgrößten Sportevent Deutschlands auf der Olympia-Schießanlage München-Hochbrück.

Mehr als 6000 Sportler - Amateure und Profis - nehmen jedes Jahr an der Meisterschaft teil. Fast zwei Wochen lang schießen sie um die Titel, am Samstag waren die olympischen Disziplinen dran. Die meisten deutschen Profis konnten in ihren Finalrunden jedoch oft gar nicht erst mitschießen, weil sie den Flieger nach Rio de Janeiro zum Weltcup noch erwischen mussten. So ging es auch dem bayerischen Talent Isabella Straub: "Am Vorkampf wollte ich als Test für Rio noch teilnehmen. Ich konnte mir einige Punkte rausnehmen, die ich beim Weltcup besser machen muss." Sie habe seit langem nicht mehr mit dem Luftgewehr geschossen und sei deshalb nicht in bester Form gewesen. Hinzu kämen die neuen Regelungen bei der diesjährigen Meisterschaft. In Anlehnung an das internationale Reglement mussten die Luftgewehrschützinnen erstmals 60 statt 40 Schuss abgeben, was eine längere Konzentrationsfähigkeit erfordert, doch "schlechte Phasen können auch besser ausgeglichen werden", findet Straub. Die neue Zehntelwertung führe außerdem manchmal dazu, dass die Sportler zu lange zielen: "Man macht sich verrückt und versucht, es ganz genau zu machen", so Straub, die die Olympiaausscheidung für das deutsche Team mitschießen darf und dann 2020 vielleicht bei den Sommerspielen in Tokio antritt. Durch die neue Wertung ist das bestmögliche Ergebnis nun keine zehn mehr, sondern eine 10,9, da die Punkte-Ringe auf der Scheibe noch einmal in Zehntel unterteilt sind. Straubs Gegnerin Lisa Haensch sieht das neue Reglement ähnlich: "Jetzt ist selbst eine 10,0 noch ein schlechter Schuss. Das ist eine neue Herausforderung." Dennoch finde sie es gut, den Wettkampf an die internationalen Regeln anzupassen. Mit ihrem Ergebnis war sie nicht sehr zufrieden, da sie den Finaleinzug verpasste. "Die erste Serie war zu wenig, um ins Finale zu kommen", sagte die Bundesligaschützin aus München.

Deutsche Meisterin in der Disziplin Luftgewehr wurde Charleen Baenisch. Michelle Find (Dritte) und Lisa-Marie Haunerdinger (Achte) schafften als einzige Schützinnen aus Bayern den Einzug ins Finale. Beeindruckend war zudem die Leistung der Regensburgerin Monika Karsch. Die aktuelle Europameisterin gewann den Meistertitel in der Disziplin Sportpistole. "Die deutsche Meisterschaft war der letzte Härtetest vor der EM im September. Dort möchte ich meinen Titel natürlich verteidigen", sagte Karsch, die 2016 bei den Olympischen Spielen Silber gewann.

Hinter dem groß aufgezogenen Sportevent mit 35 Disziplinen stehen zahlreiche ehrenamtliche Helfer. Für die Einhaltung der Regeln ist unter anderem Walter Lakosche von der Bezirkssportleitung München verantwortlich. Ohne ihn und die etwa 200 freiwilligen Mitarbeiter wäre dieses Großereignis kaum zu stemmen. "Es ist ein Riesenaufwand", erklärt Lakosche, der die Schießstände kontrolliert und für die Sicherheit zuständig ist. "Mit scharfen Waffen gibt es absolut kein Pardon", sagt der Bezirkssportleiter. Insbesondere der Kurzwaffenbereich sei gefährlich, das oberste Gebot laute, den Lauf immer Richtung Scheibe zu richten. Ehrenamtliche Helfer prüfen außerdem, ob die Sportler die Waffenvorschriften wie die Maße oder das Gewicht eingehalten haben.

Dieser Kontrolle können sich die Athleten freiwillig unterziehen, nach den Wettkämpfen werden allerdings zehn Prozent pflichtkontrolliert. "Wir können nicht 6000 Leute kontrollieren, aber wir wollen einen gewissen Druck aufbauen, damit die Leute auch die richtigen Waffen verwenden", erklärt der Leiter der Waffen- und Ausrüstungskontrolle, Franz Xaver Möndel. Die Kleidung wird ebenfalls überprüft. Sie müsse eine gewisse Geschmeidigkeit aufweisen, da sie sonst dem Körper des Sportlers einen ungewöhnlichen Halt geben würde und damit einen Vorteil beim Schießen. Außerdem achten Möndel und seine Kollegen auf das richtige Schuhwerk. Jedes Detail muss stimmen - aber darauf kommt es beim Schießsport eben an.

Auch bei Isabella Straub kann ein Millimeter entscheidend sein. Verständlich also, dass sie sich so viel Zeit wie möglich für jeden einzelnen Schuss nimmt.