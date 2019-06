2. Juni 2019, 18:58 Uhr Relegation zur Landesliga Die Geschenke der Straßenfußballer

Der SVN München unterliegt abgeklärten Jetzendorfern 1:4 und bleibt in der Bezirksliga. Dort soll im nächsten Jahr der Aufstieg nachgeholt werden. Auf diesen hatte auch Jetzendorf lange warten müssen.

Von Sebastian Fischer

Der Mann mit dem Leibchen erzählte die Geschichte des Tages, ohne ein Wort zu sagen. Eben war er noch ein Zuschauer gewesen, der auf den Aufstieg des SVN München in die Landesliga hoffte, auf einen Sieg in der Relegation gegen den TSV Jetzendorf, trotz 1:2 im Hinspiel. Aber kurz vor dem Schlusspfiff wurde der Fan zum Ordner, er warf sich ein Leibchen über und ging auf die Laufbahn, um sich vor die rund 200 Zuschauer aus Jetzendorf zu stellen, die mit Trommel und Fahnen gekommen waren. Sie sangen vom Aufstieg, der beim Stand von 4:1 für die Gäste längst feststand. Der Mann mit dem Leibchen lächelte nun. Er spielte Luftgitarre zu den Liedern der Gegner.

Der Aufstieg sollte der größte Erfolg der Fußballer in der am Samstag 50 Jahre alten Vereinshistorie werden. In der Turnhalle im Sportpark in Neuperlach hatten sie für den Abend Tische mit stehenden Servietten zur Jubiläumsfeier gedeckt, und 549 Zuschauer sahen das Spiel. "Die Chance war wirklich da", sagte Trainer Nebojsa Stojmenovic. Er hatte eben noch seine Spieler aufgerichtet, manche weinten, nun schaute er zu den feiernden Gästen hinüber und klang durchaus wehmütig, nach fünfeinhalb Jahren im Verein hört er auf. Aber er wollte auch nicht zu traurig wirken. Er sagte: "Ich bin mit diesem Kader sehr glücklich, dass wir es so weit geschafft haben. Die Jungs haben das Maximum geliefert." Es reichte nicht. Aber er sagte dennoch: "Der Verein ist sehr glücklich."

So unbeliebt Relegationsspiele im Profifußball sind, so besondere Festtage sind sie bei den Amateuren. Acht Euro Eintritt, Schlangen am Grill, Status Quo aus einem Lautsprecher, den sie auf Höhe der Mittellinie auf einen Gartenstuhl gelegt hatten. Dazu ein gepflegter Rasenplatz, den man in weiten Teilen Deutschlands in der Bezirksliga für ein Gerücht halten würde. Aber damit fingen die Probleme des SVN schon an.

Die ganze Saison in der Bezirksliga spielte die Mannschaft auf Kunstrasen. "Der schnelle Belag, der enge Platz", das sei dem Team entgegengekommen, sagte Stojmenovic. Er wollte das nicht als Ausrede vorbringen, "Fußball gehört auf den Rasen". Aber es war ein Vorteil für die Gäste.

Die Begegnung war auch wegen der Gegensätze interessant: Auf der einen Seite das Team aus München-Neuperlach, viele Spielertypen Straßenfußballer, in den vergangenen sechs Jahren aus der Kreisklasse in die Bezirksliga aufgestiegen. Auf der anderen Seite Jetzendorf, das Team aus dem 3000-Einwohner-Ort hinter Dachau, das in den vergangenen sechs Jahren dreimal in der Relegation gescheitert war. Manchmal sagt es auch etwas über eine Mannschaft aus, wenn die Innenverteidiger schwarze Fußballschuhe tragen.

Die Münchner begannen nicht schlecht, die technische Stärke, die sie auf Platz zwei in der Liga trug, ist vielen Spielern auf den ersten Blick anzusehen. Suheil Amadodin etwa, der rechte Mittelfeldspieler, der zum FC Unterföhring wechselt. Oder Alex Napel, der Linksverteidiger, den seine Dribblings am Samstag allerdings auf Abwege führten. Jetzendorf spielte taktisch disziplinierter, mit kluger Raumaufteilung, die den SVN naiv aussehen ließ.

Ein Fehlpass von Serkan Türkcan führte in der 24. Minute zum 0:1 durch Benedict Geuenich, den besten Jetzendorfer Stürmer der Saison. Das 0:2 fiel sieben Minuten später, der SVN hätte nun vier Tore gebraucht, es war die Entscheidung. "Bei uns steht immer auf der Tafel: Keine Fehler in der eigenen Hälfte", sagte Stojmenovic. "Wenn man solche Geschenke macht, dann ist es schwierig."

Der Trainer will nun erst mal eine Fußballpause einlegen, weitere Spieler werden den SVN verlassen, mindestens fünf, sagte Teammanager Roman Vogl: So eine starke Saison wecke eben Begehrlichkeiten. Aber der neue Trainer, Florian Lanz aus Deisenhofen, steht schon lange fest. Der neue Kader, sagte Vogl, sei auch schon voll. Und das nächste Saisonziel ist klar: "Aufstieg." Nach zwei Jahren in der Bezirksliga will der Verein weiter hoch, diesmal am besten als Erster ohne den Umweg über die Relegation, für kleinere Ambitionen sind die Bedingungen in Neuperlach zu gut.

Wenn sie ein Beispiel für Beharrlichkeit suchten, dann mussten sie am Samstag nur auf die andere Seite schauen. Die Jetzendorfer feierten im goldenen Konfettiregen, den auch die Fans mitgebracht hatten. Und Spielertrainer Alexander Schäffler weinte vor Freude. Der 30-Jährige ist erst seit diesem Jahr Trainer, seit elf Jahren ist er im Verein, alle Relegationsniederlagen hat er miterlebt. "Wir haben alle den Traum gehabt, einmal im Leben aufzusteigen", sagte er. Warum es diesmal klappte? Früher habe man sich in Jetzendorf oft über den verpassten ersten Platz geärgert, diesmal als Außenseiter für Platz zwei gekämpft. Das nächste Jahr in der Landesliga werde eins zum Genießen, sagte er noch. Dann trugen ihn die Spieler auf ihren Schultern davon.