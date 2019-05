30. Mai 2019, 18:34 Uhr Rapid Surf League Soulsurfer

In Taufkirchen versuchen sich die Münchner Eisbach-Experten Janina Zeitler und Lukas Brunner auf einer künstlichen Welle.

Von Thomas Becker

Ein internationaler Surf-Contest am Eisbach, mitten in der Stadt? Easy access, mit dem Radl zum Wellenwettkampf? Das wäre dann ja doch zu schön, um wahr zu sein. Quirin Rohleder winkt ab: "Eisbach ist zu kompliziert. Die Szene hätte vielleicht Verständnis, wenn man da für sechs Stunden mal einen Contest machen würde, aber in diesem Mikrokosmos gibt es schon sehr viele Befindlichkeiten. Die eine Seite gehört der Schlösser- und Seenverwaltung, die andere dem Haus der Kunst - quasi unmöglich, da eine Genehmigung zu bekommen." Eigentlich schade: Da hat man die weltberühmteste City-Welle vor der Nase, muss aber zum Wettkampf in eine Halle umziehen, in diesem Fall in die Jochen Schweizer Arena vor den Toren der Stadt. Dort startet am Samstag die "Pure Surfcamps Rapid Surf League". Die was?

Vor einem Jahr hatte Eisbach-Surfer Rohleder die Rapid Surf League ins Leben gerufen, eine Wettkampfserie für River- Surfer, Isar-Surfer, Eisbach-Surfer, Kanal-Surfer, Stationary Wave Rider und Floating Wave Rider. 2018 fanden zwei Events statt, in einem Kanupark in Bratislava auf einer halb-natürlichen Welle sowie auf der Surf Langenfeld Welle bei Köln. Heuer kommt nun mit München ein weiterer Tour-Stopp dazu, und der interessiert nun sogar die Öffentlich-Rechtlichen, denn: Der Bayerische Rundfunk wird den Wettbewerb auf www.brsport.de live streamen. Aber wie sieht ein Wettkampf auf einer künstlichen Welle überhaupt aus?

Rohleder hat sich für das Format "Cut-2-Call" Anleihen vom "Game of Skate" der Skateboader geholt: "Vier Surfer in einem Lauf, 30 Sekunden lang. Die werden von fünf Punktrichtern des Deutschen Wellenreitverbandes von 0 bis zehn bewertet. Nr. 1 kommt direkt weiter, Nr. 4 fliegt raus, und Nr. 2 und 3 gehen in den Call, und der geht so: Nr. 3 überlegt sich eine Reihe von drei Manöverabfolgen, die er über den Moderator ansagt, vorfährt, und Nr. 2 muss das dann nachsurfen. Das macht es verständlicher für die Zuschauer, und man kann eben nicht nur sein Ding surfen. Und wenn man weiß, dass es am Eisbach einen Surfer gibt, der diesen einen speziellen Trick kann, ist das halt auch Ansporn, dran zu bleiben - und einen noch spezielleren Trick zu kreieren."

Zeitler und Brunner surfen sooft es auf der großen Eisbach-Welle

Die besten Trickser kamen im vergangenen Jahr aus München: Janina Zeitler und Lukas Brunner. Die 18-jährige Schülerin holte sich Mitte April in Köln den Titel bei der ersten offiziellen deutschen Meisterschaft im Rapid Surfen. Sie kommt vom Windsurfen, hat mit elf den Film "Soulsurfer" gesehen, fand ihn "megacool", wollte das unbedingt ausprobieren, kaufte sich ein Board und verbrachte jedes Wochenende an der Floßlände. Bald traute sie sich auf die E2, die kleinere Eisbach-Welle im Englischen Garten, dann auf große Welle am Haus der Kunst. "Am Wochenende bin ich da immer", sagt sie, "unter der Woche eher bei Jochen Schweizer - das ist nur fünf Minuten von daheim." Im nächsten Jahr macht sie Abi und weiß auch schon, wie es danach weiter geht: "Erst mal surfen." Man hätte drauf wetten können.

Der Titelverteidiger bei den Männern, Lukas Brunner, ist schon ein paar Schritte weiter. Der 23-Jährige studiert Geschichte, surft seit zehn Jahren und hat mit dem Vater früher in Portugal gelebt: "Er hat mich quasi ins Weißwasser geschubst. Seitdem bin ich so oft wie möglich am Meer und am Eisbach." Zuletzt war er wieder acht Monate in Portugal, und auch er weiß schon, wie in etwa es weiter gehen wird: "Mein Leben wird sich nicht auf Deutschland beschränken. Ich werde auf jeden Fall ans Meer ziehen, weil Meersurfen meinen Lebensstandard um einiges hebt. Dennoch liebe ich es, jeden Tag am Eisbach surfen zu können. Was aber am meisten Spaß macht, ist über Rapid Surf League mit allen zusammen quasi als Klassenfahrt irgendwohin zu fahren und eine super Gaudi zu haben. Meer- und Flusssurfen sind zwei verschiedene Welten, die aber beide was für sich haben." Die Surf-Contests am Meer fand er nicht so prickelnd: "Ich habe es als schrecklich empfunden, 14 Stunden lang zu den deutschen Meisterschaften an die französische Atlantikküste zu fahren, um dann so schlechte Wellen zu fahren." Janina Zeitler meint dagegen: "Wenn ich viel am Meer gesurft bin, profitiert mein Flusssurfen mega, allein vom Style. Hier ist man immer in geduckter Haltung, fährt nicht so schöne Turns wie am Meer. Aber es hilft auch anders herum: Als Flusssurfer musste ich am Meer nur Wellenlesen und Paddeln lernen. Man profitiert in beide Richtungen."

Zu verdienen gibt es in dieser Disziplin nicht viel

Die Technik sei dagegen eine andere, meint Zeitler: "Das sind zwei verschiedene Sportarten. Im Fluss kommt das Wasser ja von vorn, im Meer von hinten." Brunner ergänzt: "Auf beiden Wellen kann man was dazulernen. Wenn ich am Fluss Sprünge lerne, 360's zum Beispiel, die ich seit fünf Jahren intus habe, merke ich im Meer, dass ich da schon unfassbar vorgearbeitet habe. Andere Sachen kann man nur im Meer lernen: wo man abspringt, wie man landet." Der Laie fragt sich, ob man an der immergleichen Flusswelle nicht irgendwann an seine Grenzen stößt. "Genau so ist es", sagt Brunner, "man kann schon immer neue innovative Tricks ausprobieren - wenn man das will." Warum sollte man das nicht wollen? "Auf den Kick Flip hab ich zum Beispiel keine Lust - weil ich mich dabei so krass verletzen würde. Den macht am Eisbach eigentlich auch nur einer. Oder 360-Shuffles: Das macht nicht so viel Spaß, dass ich daran feilen würde."

Zu verdienen gibt es als Rapid Surfer nicht viel - noch nicht. 500 Euro bekommen die Gewinner von München, für die Gesamtsieger der Serie gibt es nochmal je 1000 Euro. "Der Athletenstatus und die Anerkennung sind noch nicht so hoch", sagt Brunner, "der Sport erreicht noch nicht so viele Leute. Aber es ist so viel im Gange, es werden so viele neue Wellen entstehen." Nicht nur in Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich, USA und Kanada, sondern auch in Pforzheim, Hannover, Wolfratshausen und Nürnberg. Rohleder formuliert die Idealvorstellung: "So viele Hubs wie möglich, für kleines Geld statt für 50 Euro die Stunde. Wenn man eine künstliche kommerzielle Welle irgendwo hinstellt, wo es keine natürlichen oder Flusswellen gibt, dann besteht die Szene nur aus 35- bis 50-Jährigen, die sich das leisten können."

Dass Wellenreiten im kommenden Jahr erstmals olympisch ist, bereitet Surfern wie Lukas Brunner einen Zwiespalt: "Einerseits ist da diese Idealvorstellung, dass der Sport geheim bleibt und nichts mit Geld und Firmen zu tun hat. Fakt ist: Das ist nicht so. Wir leben in einer Welt, in der der Sport auch Teil der Wirtschaft ist. Andererseits ist es aus Athletensicht natürlich geil, sich mit den Besten der Welt zu messen." Olympia spiele für ihn keine Rolle - wobei: "Wenn Flusssurfen mal olympisch wird, dann schon eher." Aber bis dahin wird noch viel Wasser den Eisbach runterrauschen.