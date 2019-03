31. März 2019, 20:03 Uhr Pipinsrieds Edelkicker Vorn dabei

Kasim Rabihic ist von Defensivaufgaben weitgehend entbunden. Nach dem 1:3 gegen Garching muss er einräumen, dass die Offensive nicht ihren besten Tag hatte.

Von Nico Horn, Pipinsried

Alleine sitzt Kasim Rabihic auf der Ersatzbank. Den Kopf auf die Hände gestützt, Blick zum Boden. Selbst die Spieler des VfR Garching, die gerade noch ihren 3:1-Sieg in Pipinsried feierten, sind längst in der Kabine verschwunden. Er braucht noch einen Moment.

Kurz darauf sagt der 26-Jährige: "Ich kann es selbst nicht erklären." Die unnötige Niederlage macht ihn ratlos. In der Offensive hat er wie gewohnt alles gegeben, hier und da gezaubert. Seinen Körper setzt er oft geschickt ein, geht entweder am Gegner vorbei oder bekommt ein Foul. Am Samstag erzwingt er die zwischenzeitliche 1:0-Führung. Mit zwölf Saisontoren ist er aktuell der viertbeste Schütze der Liga. Hilft nur nichts, weil der FCP mal wieder zeigt, warum er die schlechteste Abwehr der Liga stellt.

Vor zwei Wochen trug Rabihic sogar einmal die Kapitänsbinde. Eine hohe Wertschätzung. Besonders für einen, der sich fast ausschließlich auf die Offensive konzentriert. Marcel Richter, der Pipinsried gemeinsam mit Fabian Hürzeler trainiert, sagt über die Defensivarbeit von Rabihic: "Er spielt bei uns auch ganz vorne drin, weil er in der Position am wenigsten machen muss." Aber das sei schon in Ordnung. Torjäger-Bonus.

"Jaa, gut!" brüllt ihm Thomas Berger einmal entgegen. Rabihic hat einen Garchinger bis in die eigene Hälfte verfolgt und dort den Zweikampf gewonnen. Die Aktion bleibt die Ausnahme. Dafür bewegt er sich umso mehr in der gegnerischen Hälfte. Oft weicht er auf die linke Seite aus. Der andere Pipinsrieder Dribbelkünstler, Amar Cekic, kann dann von rechts nach innen ziehen. Doch Cekic hat erst drei Tore geschossen, weshalb Rabihic in der Mitte schon sehr fehlt.

Generell sei es "heute in der Offensive auch nicht besonders" gewesen. Er sagt "auch", weil es defensiv ja meist nicht besonders ist. Aber: "Wenn wir Fehler machen, dann gemeinsam", so Rabihic. Und dass man "bis zur letzten Minute hoffnungsvoll" sei. Wirklich hoffnungsvoll klingt er allerdings nicht.