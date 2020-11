Von Johannes Bauer

Es ist ein makelloser Moment, den Trainer Henk Grewe bei der Siegerehrung festhält. Mit der rechten Hand umklammert er einen silbernen Bilderrahmen, darin ein Foto vom Zieleinlauf beim Großen Preis von Bayern, darauf wiederum sein Schützling René Piechulek, wie er gerade realisiert, dass er gewonnen hat. Für den 33-jährigen Jockey ist es der größte Erfolg seiner Karriere, eine Überraschung noch dazu, war er mit der Stute Sunny Queen doch als klarer Außenseiter gegen die hoch gehandelten Torquator Tasso und Dicaprio ins Rennen gegangen. Kleiner Schönheitsfehler: Die Sensation hat kaum jemand mitbekommen.

"Es ist schon traurig, wenn so ein bisschen die Emotionen, die Stimmung fehlen", sagte der siegreiche Trainer. Corona-bedingt waren auch an diesem Sonntag keine Zuschauer an der Galopprennbahn in Riem erlaubt. Trainer, Funktionäre und Besitzer freilich schon. Dem ehemaligen Fußballprofi Klaus Allofs etwa, Vorstandsmitglied der Fortuna aus Düsseldorf und langjähriger Pferdefreund, dürfte es womöglich sogar recht gewesen sein, dass sich der Trubel in Grenzen hielt. Unbehelligt konnte er so über das Gelände schlendern, die Arme hinter dem Rücken verschränkt, in ungestörter Vorfreude auf das Highlight des Rahmenprogramms, das mit 52 000 Euro dotierte dritte Rennen des Tages, bei dem Hengst Principe seinem Mitbesitzer Allofs berechtigte Hoffnungen auf die Siegprämie machte. Mit einer Quote von 1,6:1 galt er sogar als Sieggarant. Die anschließende Enttäuschung über Platz vier hatte Allofs dann fast wieder für sich. Vor dem Rennen hatte der frühere Nationalspieler im Interview mit Deutscher Galopp, der Dachmarke des deutschen Galopprennsports, noch festgestellt: "Geisterspiele in der Bundesliga sind schlimmer als Geisterrennen." Begründet hatte er dies mit dem positiven Einfluss, den Zuschauer auf das Geschehen nehmen würden, und der bei den Fans im Fußball nun mal größer sei.

Weniger Preisgeld, kaum Fans: "Ich hake die Saison gerne ab", sagt Trainer Michael Figge

Gewöhnungsbedürftig bleibt es auf jeden Fall, wenn das Hufgetrappel der heranstürmenden Pferde wie Donnerhall über die Münchner Bahn fegt - und nur vereinzelt von Jubel- und Anfeuerungsschreien begleitet wird. Rennbahnmoderator Thorsten Castle gab sich zwar alle Mühe, Begeisterung für die Leistungen von Mensch und Tier einzusammeln; wirkliche Stimmung kam aber nur ansatzweise auf. Kein Wunder, dass der Applaus unter den Anwesenden spärlich ausfiel, wenn nicht das eigene Pferd in die Platzierungen läuft, sondern das der Konkurrenz. Am Ende steht bei den Galopprennen wie in der Fußball-Bundesliga schließlich das Geld im Mittelpunkt der Probleme - vor allem dann, wenn es fehlt.

"Ich hake die Saison gerne ab", gab der Münchner Trainer Michael Figge zu. Zu komprimiert sei der Rennplan durch die Pandemie gewesen, zu gering die Preisgelder, die vielerorts durch die fehlenden Zuschauereinnahmen gekürzt wurden. So geschehen auch Ende Juli beim Großen Dallmayr-Preis, der ebenfalls in Riem stattfindet und gewöhnlich bis zu 15 000 Zuschauer anlockt. Statt der üblichen 100 000 Euro konnte sich der Gewinner dieses Jahr nur über die Hälfte freuen. Beim Großen Preis von Bayern soll dieses Szenario nach Möglichkeit vermieden werden: "Aus meiner Sicht ist das festgeschrieben, dass wir das so machen", sagte Dietrich von Boetticher, der Präsident des Münchener Rennvereins.

Um für Sponsoren interessant zu bleiben, geht es mittlerweile auch bei der Vermarktung des Events voran. Dieses Jahr wurden die Einzelprüfungen auf der Homepage des Deutschen Galopp, dem hauseigenen You-Tube-Kanal und der Facebook-Seite übertragen. Außerdem wurden die Rennen zum ersten Mal seit Jahren auch wieder im Fernsehen gezeigt - wenn auch bei MagentaTV und damit nicht frei empfangbar. Trainer John David Hillis freut das trotzdem: "Dafür haben wir jahrelang gekämpft!" Diese Entwicklung sei durch die Corona-Pandemie vorangetrieben worden. Sollten nächstes Jahr wieder Zuschauer erlaubt seien, verspricht er sich sogar eine größere Fangemeinde durch die vielen Übertragungen. Und falls nicht? "Wir geben so schnell nicht auf", sagt sein Kollege Michael Figge.