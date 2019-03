17. März 2019, 20:28 Uhr Olching Präsident und Trainer gehen

Beim SC Olching wechselt trotz guter Saison das Führungspersonal

Von Karl-Wilhelm Götte, Olching

Eigentlich könnten sich alle freuen beim SC Olching. Sind doch die Fußballer Dritter der Landesliga Südwest und spielen um den Bayernligaaufstieg mit. Trotzdem tritt der SCO-Präsident Günther Schinabeck am Saisonende zurück, außerdem verlängert der Verein den Vertrag mit Erfolgstrainer Dario Casola nicht. Am Samstag verlor der SCO auch noch beim TuS Geretsried mit 1:2. "Das hatte mit meinem Weggang nichts zu tun", sagt Casola, der die Mannschaft im zweiten Jahr betreut. Verletzte Stammspieler hätten gefehlt und Ausfälle wie Mikotaj Simon, der in die USA gegangen ist, und Bernhard Dehmel, der erst im April wieder zur Verfügung steht, wären nicht zu kompensieren gewesen. Geretsried klettert mit dem neuen Trainer Martin Grelics und zwei Siegen nach der Winterpause auf Platz neun.

Der 33-jährige Casola erhielt bereits am 28. Februar die Mitteilung des Vereins, dass man seinen Vertrag im Sommer nicht mehr verlängern würde. Auch die Mannschaft wusste seitdem Bescheid. "Diese Mitteilung kam ohne Vorwarnung", sagte Casola. Danach gewann sein Team trotzdem die Ligaspiele gegen Garmisch und Kaufbeuren und schob sich auf Platz drei vor. SCO-Sportdirektor Reinhold Miefanger betont, dass Casola "gute Arbeit leistet", sich der Verein aber entschieden hat, "einen Trainer mit A-Schein, der länger im Geschäft ist", zu verpflichten. Miefanger spricht auch davon, dass der SCO eine "neue Herausforderung" sucht. Was er damit bei diesem Tabellenstand genau meint, kann er nicht erklären.

Die Trennung des SCO von Casola hat eine Vorgeschichte. Als die Landesliga-Mannschaft im vergangenen September vorübergehend eine Niederlagenserie hinlegte, kam im Verein Kritik an Casola auf. "Plötzlich passten meine Trainingsmethodik und mein Umgang mit Menschen nicht mehr", so der Trainer, "alles wurde zu schnell in Frage gestellt". Daraufhin kündigte Casola an, dass er zur Winterpause aufhören wird. Doch dann wurde noch mal geredet. Casola nahm seinen Rücktritt zurück und versprach Vertragserfüllung bis zum Juni 2019. Im März sollte dann über eine mögliche Vertragsverlängerung verhandelt werden. Dazu kam es dann nicht mehr. "Zu 99 Prozent hätte ich sowieso aufgehört", meint der Trainer noch, der vom Sommer an eine Pause einlegen will. Private Gründe, wie vom Verein lanciert, hätten jedoch bei ihm keine Rolle gespielt. Zum Nachfolger von Präsident Schinabeck, der nach Aussage von Miefanger im Präsidium mehrfach überstimmt worden war, wurde der amtierende Schatzmeister Eugen Schädler gewählt. Schinabeck wird an der Seite von Miefanger neuer Teammanager der Landesligaelf, wie der Sportdirektor mitteilte.