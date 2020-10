"Er brannte bis zum Schluss für seinen geliebten Turnsport." Das schreibt Oskar Paulicks, Leiter der erfolgreichen Unterhachinger Turner, über den langjährigen Trainer Richard Hörle. "Trainerlegende" nannten sie ihn, er war eine Art Turnvater, Entdecker und Förderer von Ausnahmekönnern wie Marcel Nguyen, der bei Olympia 2012 zweimal Silber gewann. Versehen mit einem untrüglichen Gespür für Talente, der Begabung, sie zu formen, und der Klugheit, sie in die Obhut der Landestrainer weiterzureichen, wenn die Zeit reif war. Hörle erfüllten die Erfolge seiner Jungs mit Stolz, trotzdem ging es ihm nie nur um Leistung, sondern um Freude, um Wertschätzung, um Bildung von Persönlichkeiten. Nach 45 Jahren im Verein wurde er 2019 zum Ehrenmitglied ernannt. "Mit ihm", so Paulicks, "verliert der bayerische und deutsche Turnsport eine der herausragendsten Trainerpersönlichkeiten im Nachwuchsleistungssport." In der Nacht auf Freitag ist Richard Hörle nach schwerer Krankheit gestorben. Im Dezember wäre er 79 Jahre alt geworden.