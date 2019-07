14. Juli 2019, 18:28 Uhr Munich Cowboys Zur Strafe 500 Liegestütze

Der Football-Bundesligist verliert gegen Stuttgart zum vierten Mal in Serie.

Von Christoph Leischwitz

Jaylen Zachery ist der zweiterfolgreichste Passempfänger der deutschen Football-Liga GFL. Am Samstag konnte er seiner beeindruckenden Statistik zwei weitere Touchdowns hinzufügen. Das hielt den US-Amerikaner trotzdem nicht davon ab, zum Ende des Spiels auf einer Bank zu sitzen und traurig in die Ferne zu starren. Einerseits wäre die Offensive der Munich Cowboys ohne ihn kaum wettbewerbsfähig: Acht der insgesamt 18 Offensiv-Touchdowns hat er über die Linie in die Endzone getragen. Andererseits passte er sich diesmal den Gepflogenheiten seiner Mitspieler an: Er ließ Bälle fallen und brachte sich unnötig in Situationen, die ein Schiedsrichter durchaus auch mal hätte zurückpfeifen können. Die Partie gegen die Stuttgart Scorpions entschied sich erst in den letzten Spielsekunden - und in diesen produzierten Zachery und die anderen Cowboys nichts als Fehler und Ungenauigkeiten. Nun wird es nach der 24:31-Niederlage schwer, noch die Playoffs zu erreichen. "Fehler in entscheidenden Situationen", das machte dann auch Cheftrainer Holley als Hauptgrund für die Niederlage aus.

Rein objektiv handelt es sich bei dem, was die Cowboys in der Saison 2019 zeigen, um recht aufregenden Sport. Vorbei die Jahre, in denen man selbst in der höchsten deutschen Spielklasse schon zur Halbzeit wusste, wer gewinnen würde. Die Zuschauer jedenfalls lassen sich von einer nun seit vier Spielen anhaltenden Niederlagenserie nicht abschrecken. Trotz Regengüssen kamen gegen Stuttgart mehr als 1600 Besucher ins Dantestadion. Für die Cowboys aber, die heuer ihren 40. Geburtstag begehen und als gestandenes Traditionsteam auftreten wollen, macht es die ganze Sache nur umso schmerzvoller. Weil sie jedes Mal knapp verlieren. "Immer zu verlieren kann's ja auch nicht sein", findet Cowboys-Präsident Werner Maier. "Wir sind einfach mental noch nicht in der Lage, solche Spiele zu Ende zu spielen. Da fehlt Knipser-Mentalität."

Das Hinspiel in Stuttgart vor drei Wochen hatten die Cowboys 19:21 verloren. Chancen zum Sieg gab es auch diesmal reichlich. Doch zunächst gerieten sie früh in Rückstand, dann verbrachten sie den Rest des Nachmittags mit einer Aufholjagd. Diese wäre womöglich auch noch gelungen, wenn neben Zachery auch Quarterback Brady Bolles einen besseren Tag erwischt hätte. "Er ist zu 90 Prozent fit", sagt Trainer Holley über den Spielmacher, der mit einer nicht komplett ausgeheilten Prellung auflief - Ersatzmann Manuel Engelmann konnte wegen Knieproblemen nicht eingreifen. Bolles lief auffällig seltener mit dem Ball in der Hand als sonst, manche seiner Würfe waren zu hoch oder zu niedrig angesetzt. Obendrein produzierte auch die insgesamt stabile Abwehr bisweilen haarsträubende Fehler. Einmal hatten die Scorpions schon das Angriffsrecht verloren, weil sie auch mit dem vierten Versuch die geforderten zehn Yards nicht erreicht hatten. Ein Münchner Abwehrspieler hatte aber völlig unnötig ein Abseits produziert - der Angriff führte dann zu einem Stuttgarter Touchdown.

Der ehemalige Cowboys-Spieler und Trainer Volker Schenk, heute ein bekannter Football-TV-Kommentator, klinkte sich aufgeregt in den Spieltags-Livestream ein und meinte: "Ein Offside in dieser Situation - er sollte zur Strafe sofort 500 Liegestütze machen. Und wenn er die nicht schafft: tausend!"

Droht jetzt der Abstiegskampf? "Mit so einem Mist halten wir uns gar nicht auf!", ätzt Trainer Holle

Präsident Maier gibt zur Begründung für den sechsten Tabellenplatz auch die extrem hohe Zahl an Verletzten an. Umso ärgerlicher sei aber die Situation: "Wir sind ja trotzdem jedes Mal so nah dran. Sie könnten sich ja mal selbst belohnen." Diesmal schien ein Punktgewinn beim Stand von 17:31 kurz vor Schluss schon in extrem weiter Ferne. Doch dann gelang Zachery ein Touchdown, und die Cowboys eroberten einen Onside-Kick: Nach einem Anstoß muss der Ball mindestens zehn Yards weit getreten oder von einem Gegner berührt werden, ehe das anstoßende Team den Ball aufnehmen darf - ein Stuttgarter hatte den Ball nicht festgehalten, Kai Silbermann eroberte ihn. Doch dann folgten vier Fehlpässe, ohne dass der Gegner besonders viel Druck aufgebaut hätte.

Holley ging nach der Partie in die Offensive. "Mit so einem Mist halten wir uns gar nicht auf", sagte er auf die Frage, ob man jetzt noch in den Abstiegskampf rutschen könnte. Unwahrscheinlich ist es aber nicht. Die nächsten Gegner sind Tabellenführer Schwäbisch Hall und der Zweite Frankfurt. "Da muss man perfekt spielen, um überhaupt nur eine Chance zu haben", sagt Holley. So, wie es den Cowboys zurzeit ergeht, würden sie womöglich selbst dann verlieren.