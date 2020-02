Die meisten kennen die Situation: ein wichtiger Termin, seit Wochen geplant - und zwei Tage vorher bricht man sich den Fuß, das Beförderungsunternehmen der Wahl streikt oder man wird ganz banal krank. So ungefähr erging es den Hockeyspielerinnen des Münchner Sportclubs am vergangenen Samstag. Nach ihrer Last-Minute-Qualifikation für das Viertelfinale um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft vor zwei Wochen waren sie mit großen Ambitionen in die Vorbereitung auf das Spiel beim Titelverteidiger, dem Düsseldorfer Hockey Club 1905, gegangen. Das war, bevor dem Team Anfang vergangener Woche ein Virus den Stecker zog.

Nike Beckhaus und Anna Stumpf konnten in Düsseldorf gar nicht spielen, Torhüterin Selina Müller lief ohne Training auf, und Dora Flatten knickte in der Partie um, als sie über die Spielfeldbegrenzung stürzte. "Wir haben trotzdem einen Riesenkampf abgeliefert, aber für diese Ausfälle ist Düsseldorf dann einfach zu gut", resümierte MSC-Trainer André Schriever nach der 1:3-Niederlage.

Sein Team hatte nach Gegentoren in der 7. und 11. Minute früh 0:2 zurückgelegen, anschließend aber mit stoischer Ruhe weiter verteidigt. Eigene Torchancen waren indes über die gesamte Spielzeit selten, "aber das war der Matchplan", betonte Schriever: "Wir wollten so lange wie möglich im Spiel bleiben und immer wieder Nadelstiche setzen." Dass Düsseldorf seinem Team nur wenige Unaufmerksamkeiten als mögliche Torchancen anbieten würde, "haben wir vorher gewusst".

Trotz fehlenden Trainings hatte Torhüterin Müller mit "irren Paraden" (Schriever) großen Anteil daran, dass der MSC lange auf Schlagdistanz blieb und nach dem zwischenzeitlichen 1:2 durch Philin Bolle (22.) sogar eine gute halbe Stunde lang von der Endrunde träumen durfte. Letztlich sei der Erfolg der Gastgeberinnen, den Düsseldorf in der 55. Minute mit dem 3:1 perfekt machte, aber verdient gewesen. Dass sein Team zum Saisonhöhepunkt dezimiert und nicht in Bestform angereist war, sei "mega ärgerlich, aber wir wollen auch nicht jammern, weil das die Leistung derer, die gespielt haben, schmälern würde". Das sei unangebracht, fand Schriever, "denn davor, dieses Spiel so lange über eine Willens- und Energieleistung offenzuhalten, kann man nur den Hut ziehen".

Tatsächlich hatte Schriever seine Spielerinnen in der Vorbereitung auf die Partie dazu aufgefordert, sich nicht mit dem Erreichten zufriedenzugeben. Dennoch war das Viertelfinale in Düsseldorf eine Ehrenrunde für das junge MSC-Team. "Natürlich ist jetzt trotzdem eine Enttäuschung da, weil man nah dran war", sagte er, "aber wir können unfassbar stolz auf diese Saison sein, in der wir in unserer Staffel als Absteiger Nummer eins gehandelt wurden und nun sogar an der Endrunde dran waren". Für die Rückrunde in der Feld-Bundesliga, die seit dieser Saison in zwei Staffeln ausgetragen wird, wünscht sich Schriever, "dass wir das gute Gefühl aus der Hallen-Serie aufrechterhalten". Der Teamgeist habe die Spielerinnen beflügelt.

Schriever hatte wiederholt betont, wie aktiv sich die Mannschaft eine positive Grundeinstellung für Situationen erarbeitet habe, in denen Spielerinnen nicht für den Kader berücksichtigt wurden oder ähnliche Konfliktsituationen zu bewältigen waren. Zudem erhofft er sich mehr Mut zur Verantwortung bei jenen Spielerinnen, die in der verjüngten Hallen-Version des MSC-Kaders in Ermangelung erfahrenerer Alternativen erstmals tragende Rollen einnehmen mussten. "Im Feld haben die Leistungsträgerinnen oft geklagt, dass der ganze Druck ein bisschen auf ihnen lastet", sagte er. Und Druck wird es weiterhin geben: Trotz der erfolgreichen Hallen-Serie geht Schriever im Feld von einer Rückrunde im Abstiegskampf aus. "Nur weil wir eine starke Indoor-Saison gespielt haben, brauchen wir nicht alles auf links zu drehen. Wir stellen uns darauf ein, dass wir in den Playdowns landen."