31. März 2019, 20:03 Uhr 1860 München II vs. TSV Dachau Vergebliche Suche nach dem Sündenbock

Der TSV 1860 II verpasst gegen den TSV Dachau 1865 einen möglichen Sieg, am Ende heißt es 0:0.

Von Fabian Swidrak

Sebastian Lubojanski ging noch einmal in sich. Er überlegte, wem er nach diesem Spiel einen Vorwurf machen könnte. Aber dem Trainer der zweiten Mannschaft des TSV 1860 München fiel kein Spieler ein, der es verdient gehabt hätte. Lubojanski entschied daher, mit dem 0:0 gegen den TSV Dachau zufrieden zu sein. "Das Spiel war eine gute Antwort auf den Ausrutscher gegen Ismaning", befand er. Vor einer Woche hatte seine Mannschaft dort 1:4 verloren.

Überhaupt waren am späten Sonntagnachmittag eine ganze Reihe von Beteiligten einverstanden mit dem torlosen Unentschieden. Dachaus Spielertrainer Fabian Lamotte sagte, die Löwen hätten mehr Ballbesitz gehabt, mit dem Punkt sei er deshalb zufrieden. Kapitän Dominik Schäffer sagte: "Sechzig war auf dem engen Kunstrasen technisch besser. Vom Spielverlauf her müssen wir zufrieden sein."

Dabei hätten die Dachauer mit einem Sieg so etwas wie einen Endspurt im Kampf um den zweiten Tabellenplatz einläuten können. Bei einem Sieg hätte Dachau nur noch sieben Punkte Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz gehabt - bei zwei ausstehenden Spielen mehr als der dort platzierte SV Pullach. Nun ist das obere Tabellenende vorerst außer Reichweite geraten.

Auf der Suche nach möglichen Gründen landeten die Dachauer nach dem Spiel schnell bei der spielfreien Zeit, die sie zuletzt gehabt hatten. Am 9. März gewann der TSV in Kottern (2:1), davor gegen Pullach (3:0). Seitdem hatte die Mannschaft durch die Absage des Heimspiels gegen Ismaning kein Pflichtspiel mehr. "Vielleicht hat uns die Pause nicht so gutgetan", mutmaßte Schäffer. Dachau hatte die drei freien Wochen zwar für einen beachtlichen 2:1-Testspielsieg gegen die Regionalliga-Amateure des FC Bayern genutzt, die Anspannung in einem Pflichtspiel sei "aber halt schon noch mal eine andere", betonte Schäffer.

Aus Dachauer Sicht war der Punktgewinn durchaus glücklich. Sechzig war die klar spielbestimmende Mannschaft und hatte die besseren Chancen. Besonders nah waren die Münchner einem Torerfolg, als Dachaus Merlin Höckendorff den Ball nach einer Flanke beinahe mit der Schulter ins eigene Tor abfälschte. Keeper Maximilian Mayer verhinderte das Missgeschick mit den Fingerspitzen. Marcel Spitzer verpasste den Abstauber am rechten Pfosten nur knapp, der Ball trudelte ins Aus (59). Später parierte Mayer auch einen satten Fernschuss von Sechzig-Kapitän Dennis Dressel (82.). Die beste Dachauer Chance hatte Nickoy Ricter, der mit seinem Flachschuss an Sechzigs Torhüter Johann Hipper scheiterte (70.).

Vor einer langen Pause müssen sich die Dachauer nun erst einmal nicht mehr fürchten. Durch Nachholspiele gegen den FC Ismaning und den TSV Schwabmünchen hat der Klub im April zwei englische Wochen hintereinander. Zuvor empfangen die 65er am nächsten Samstag (14 Uhr) die DJK Vilzing.