Der dreijährige Hengst Teatox, den Experten als heißen Anwärter auf einen Finalstartplatz im Deutschen Traber-Derby in Berlin sehen, hat am Sonntag auf der Trabrennbahn in München-Daglfing eine weitere starke Vorstellung gezeigt. Das von Rudolf Haller gefahrene Pferd vom Stall Wieserhof landete im ersten Rennen der mit 10 000 Euro dotierten Dreijährigen-Offensive vor Timothy B und dem ebenfalls mit Derby-Nennung ausgestatteten Miramax BR den Sieg. Bereits am Freitag hatte Mendocino (Stall Salzburg) auf der Galopprennbahn in München-Riem einen überlegenen Erfolg gefeiert. Im Rennen über 2000 Meter siegte der dreijährige Hengst mit stolzen 13 Längen Abstand vor Direct Power und hat somit gute Chancen, sich für das Deutsche Derby Anfang Juli in Hamburg zu qualifizieren.