2. September 2018, 18:54 Uhr Meldungen Iphitos und Dachau verlieren bei Tennis-DM

Die Nord-Teams dominieren die Herren-30-Endrunde in München, die Munich Cowboys bangen um die Playoffs, Haars Baseballer haben das DM-Halbfinale schon verpasst. Nur Brucks Handballer gewinnen weiter - diesmal in Saarlouis.

Ein verregnetes Wochenende und zwei chancenlose heimische Teams: Bei den deutschen Mannschafts-Meisterschaften der Herren 30 in der Bundesliga verloren der gastgebende MTTC Iphitos München und der Debütant TC Dachau bereits jeweils ihr Halbfinale. Deutscher Meister wurde der favorisierte TC Raadt um den niederländischen Spitzenspieler Igor Sijsling, der auch das Finale am Sonntag gegen den TV Espelkamp-Mittwald deutlich mit 5:1 Spielen gewann.

Raadt hatte zuvor schon die Dachauer klar mit 6:0 besiegt. Vom Ergebnis her enger geriet das zweite Halbfinale zwischen Espelkamp-Mittwald und dem MTTC Iphitos, das die Gäste mit 5:4 gewannen. Wobei man erwähnen muss, dass die Nordrhein-Westfalen beim Stand von 5:2 zwei Doppel abschenkten. Die Südteams waren also gegen die Mannschaften aus dem Norden klar unterlegen.

Das regnerische und kalte Wetter machte die Matches, die eineinhalb Stunden verspätet starteten, zu einer zähen Angelegenheit: Die Plätze waren weich und langsam, die Sportler spielten bei Nieselregen. Zuschauer gab es nur wenige auf der schicken Anlage im Münchner Norden, auf der im Frühling alljährlich das ATP-Turnier der BMW Open stattfindet.

Bittere Niederlage für Munich Cowboys

American-Football-Bundesligist Munich Cowboys hat die Chance auf Platz drei in der Südstaffel der German Football League verspielt. Durch die 24:34-Niederlage im Derby gegen die Allgäu Comets rutschten die Münchner auf den fünften Platz ab und müssen nun um den Einzug in die Playoffs bangen. Zu Beginn des Spiels zeigten die Cowboys eine beeindruckende Offensivleistung, Mitte des zweiten Viertels führten sie dank dreier Touchdowns mit 21:0. Durch Strafen und Unkonzentriertheiten brachte das Team von Coach Garren Holley die Gäste aus Kempten kurz vor der Halbzeitpause jedoch zurück ins Spiel. In den beiden Schlussvierteln kamen ausschließlich die Comets zu Punkten. "Heute hat das bessere Team gewonnen", gestand Holley angesichts der schwachen zweiten Hälfte. Um den vierten Playoffplatz kämpfen neben den Cowboys noch Marburg und Ingolstadt. Zum letzten Hauptrunden-Spieltag kommt der Tabellenletzte Stuttgart am Samstag ins Dantestadion. nohr

Haar Disciples verpassen DM-Halbfinale