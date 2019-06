27. Juni 2019, 18:56 Uhr Mash (II) "Nur durchkommen"

(Foto: Florian Hopf / Red Bull Content Pool / oh)

"Skaten befreit": Catherine Marquis, 25, startet 2020 bei Olympia in Tokio.

Catherine Marquis, einzige Deutsche im Skateboard-Finale, über blutende Wunden und neidische Männer.

Interview von Sebastian Winter

Für die Skateboarderin Catherine Marquis ist der Start beim Mash am Wochenende eine Premiere. Die 25-Jährige aus dem schwäbischen Steinheim am Albuch geht beim Red Bull Roller Coaster ins Rennen, dieser weltweit einzigartigen Achterbahn für Skater, die voller Kurven und Geländer steckt und von einem hohen Podest oberhalb des Coubertinplatzes hinab in den Zielbereich auf dem Olympiasee führt. Zum ersten Mal sind auch Frauen am Start, Marquis ist die einzige Deutsche im Feld. Ein Gespräch über Unterschiede zwischen Frauen und Männern und die fiese Schlüsselstelle beim Mash.

SZ: Oh, Ihr Ellbogen...

Catherine Marquis: Ja, ich habe mich am Mittwoch gleich beim ersten Versuch am Start die Rampe runtergestürzt, abends hat es mich dann noch mal auf dieselbe Stelle gehauen, als ich einfach zum Spaß hier im Park geskatet bin.

Ihre Verletzung zeigt wohl ganz gut, dass die Bahn nicht nur weltweit einzigartig ist, sondern auch extrem anspruchsvoll.

Sie ist schon ziemlich hart. Die Obstacles sind gar nicht sooo hoch, aber es geht dann direkt in ziemlich steile Landungen, und das macht es dann schon schwieriger, auch für uns Frauen, sich da zu überwinden - und ein bisschen unheimlich.

Wovor haben Sie am meisten Respekt?

Vor dieser Wand hier (zeigt etwas verzweifelt auf den "Booster Bank Transit Tunnel", das dritte Hindernis). Ich fahre Goofy, also mit dem rechten Fuß vorne. Bei diesem Hindernis muss ich daher rückwärts fahren, quasi blind, ich sehe also nicht, wohin ich fahre. Und der Tunnel ist schon sehr steil. Dafür habe ich noch keinen Plan. Sonst ist hier Durchkommen alles, so etwas bin ich noch nie gefahren.

Wagen Sie den Schlusssprung unten übers Wasser, die Wicked Watergap?

Ich glaube nicht. Dann müsste ich den ganzen Parcours mit Schützern fahren, weil ich mich das nicht ohne traue. Aber für die restliche Bahn stören mich die eher.

Sie sind im Olympiakader für Tokio 2020, wo Skateboarden Premiere feiert, waren gerade in Kalifornien, bald geht es auf der World Tour nach China und Brasilien. Zugleich gibt es kaum Mädchen, die auf dem Board stehen. Seit wann machen Sie das?

Mit zwölf, 13 habe ich es entdeckt. Ich hätte am liebsten gleich richtig angefangen, aber habe mich nicht getraut, in den Skatepark zu gehen. Den Mut habe ich erst mit 19 gefunden - und war dann total süchtig. Von da an bin ich jeden Tag geskatet.

Waren Sie vorher eher in Mainstream-Sportarten zu Hause?

Ich hatte mal ein Pferd, beziehungsweise habe es immer noch. Zauberwald Brown Sugar, ein deutsches Reitpony. Mit ihm war ich aktiv auf Turnieren. Als ich Skateboard entdeckt habe, bin ich geswitched. Aber ich fahre auch Snowboard, seit ich 14 bin, auch auf Wettkämpfen. Das hat mir sehr geholfen, Skateboard zu lernen.

Wie viele Frauen gibt es auf Ihrem Level?

Schwer zu sagen, weil viele vielleicht auf einem guten Level sind, aber gar nicht so rauskommen. Aber mittlerweile haben wir schon zehn oder fünfzehn Frauen in Deutschland, die echt gut fahren.

Aber Sie starten als einzige von ihnen hier in München. Warum?

Es hängt, denke ich, auch damit zusammen, was man fährt. Manche fahren eher Street, andere Bowl. Wir haben ein kleines Mädel in Deutschland, die fährt nur Rampen, also Halfpipe oder Bowl. Sie kann nur das, aber das richtig gut. Und der Parcours hier ist eher street- als rampenlastig. Deswegen muss man hier Allrounder sein wie ich, die sich nicht auf eine Sache festlegt, sondern alles probiert: Rampen, Rails, Flattricks.

Wie würden Sie den Stellenwert der Frauen beschreiben beim Skateboarden?

Es geht inzwischen schon in die richtige Richtung, dass mehr Frauen anerkannt werden. Dass unser Level niedriger ist als das der Männer, ist gut zu sehen, aber es ist trotzdem das Beste, was wir können. Und es gibt auch einige Frauen, die besser sind als manche Männer. Deswegen finde ich es so gut, dass eine Frauendisziplin beim Mash dazukommt. Vor zwei Jahren war ich auch hier, konnte aber nur zuschauen.

Jetzt dürfen Sie mit Ihren Vorbildern wie Fabiana Delfino, Jordyn Barrett und Alana Smith fahren, als eine von fünf Frauen.

Ja, die drei aus Amerika sitzen grade da drüben. Als ich angefangen habe, waren sie schon die bekanntesten Frauen der Szene, man hat sich ihre Videos angeschaut, sich Motivation geholt. Mit Alana habe ich am Mittwoch ziemlich lange abgehangen, weil hier noch ein Girls-Projekt ist, bei dem sie mitmacht. Art-Workshops und andere Dinge, um sich zu vernetzen.

Müssen sich die Skatboarderinnen hier erst noch ihren Status erarbeiten, oder wie ist das Verhältnis zu den Männern?

Für die Profis, die hier sind, ist es okay. Sie sind offen. Es haten eher diejenigen Männer ab, die keine Profis sind, und dann denken: Warum bekommt die Frau Sponsoren, obwohl sie schlechter ist als ich? Ich habe selbst aber viele männliche Skater-Freunde, man macht viel zusammen.

Und wie ist es mit dem Preisgeld?

Gerade bei den kleineren, lokalen Events ist es immer noch so, dass Frauen nichts bekommen, während sogar Kinder 100 Euro kriegen für den ersten Platz. Was irgendwie schade ist. Aber bei den größeren Events werden die Preisgelder langsam auf die gleiche Ebene gebracht.

Wenn Sie einen Aufruf an alle Münchner Mädchen starten müssten, warum sie jetzt mit Skateboarden anfangen sollen: Was würden Sie ihnen sagen?

Weil es einem einfach viel Freude ins Leben bringt. In dem Moment, wenn man skatet, kann man viele Dinge einfach vergessen und ist nur auf die Geschwindigkeit und die Tricks fokussiert. Das befreit.