7. Oktober 2018, 19:38 Uhr Luftgewehr-Bundesliga Zäh, aber saftlos

"Ich werde mich jetzt erstmal ins Bett legen und auskurieren": Isabella Straub, hier bei ihrer mit fünfmal Edelmetall so erfolgreichen WM in Changwon, kränkelte zum Bundesliga-Auftakt und verlor ihr erstes Duell.

Prittlbachs Sportschützen verlieren zum Liga-Auftakt 2:3 - auch weil Weltmeisterin Isabella Straub grippegeschwächt ist.

Von Julian Ignatowitsch

Auch wenn Schießen eine scheinbar statische Sportart ist, spielt die körperliche Verfassung immer eine Rolle. Bei Germania Prittlbach haben sie das an diesem Wettkampfwochenende in der Luftgewehr-Bundesliga besonders gemerkt. "Ich bin leider krank", meldete sich Spitzensportlerin Isabella Straub am Telefon. Trotzdem stand sie für ihren Verein am Schießstand. Straub ist momentan die formstärkste deutsche Schützin. Gerade hat sie bei der Weltmeisterschaft fünf Medaillen und den ersten Startplatz für die Sommerspiele 2020 in Tokio erschossen.

Im ersten Bundesliga-Wettkampf lief es nun aber nicht rund. "Nur 395 Ringe" - was für andere Schützen ein Top-Ergebnis wäre, ist für Straub enttäuschend. "Ich habe mich nicht gut gefühlt, bin erkältet, hinten raus ist mir der Saft ausgegangen", erklärte sie. So verlor sie ihr erstes Duell gegen die österreichische WM-Starterin Olivia Hofmann - und Germania Prittlbach deshalb überraschend mit 2:3 Punkten gegen den SV Niederlauterbach. Zumindest am zweiten Tag lief es dann besser. Straub erzielte 398 Ringe und Prittlbach besiegte den Mitfavoriten Fürth mit 4:1.

"Insgesamt bin ich doch zufrieden", sagte Trainer Ralf Horneber zum Start mit einem Sieg und einer Niederlage. Die Auftaktgegner seien gleich "zwei starke Kaliber" gewesen. Und unter den gegebenen Umständen habe sein Team ein "ordentliches Ergebnis" abgeliefert. Insbesondere die angeschlagene Straub lobte Horneber für ihre "Zähigkeit". Wer mit Husten und Schnupfen an den Start geht, ist in Konzentration und Kondition natürlich beeinträchtigt. Bei vier Serien von je zehn Schüssen wirkt sich das dann auch im Gesamtresultat aus. Straub hat in den vergangenen Wochen viel mitgemacht: Die deutschen Meisterschaften in München, die überragende WM in Changwon, anschließend war sie im Urlaub in Paris und auf einer Sportreise in Spanien. "Dort war es warm, hier dann wieder kalt", da sei sie wohl krank geworden.

Der Punktegarant an diesem Wochenende für Prittlbach war so der Österreicher Martin Strempfl, hinter Straub die Nummer zwei. Er gewann seine beiden Duelle und kam auf den gleichen Schnitt (396,5) wie die kränkelnde Straub, was er sonst nicht schafft. Strempfl kommt gut erholt aus einer zweimonatigen Pause, die er vor dem Bundesligastart eingelegt hat. "Ich bin in guter Form und habe zwei starke Resultate hingelegt", meinte er. "Die richtige Regeneration ist auch beim Schießsport wichtig." Für ihn hat die Saison nun wieder begonnen. In der Bundesliga holt er sich die Wettkampfpraxis für internationale Veranstaltungen. "Das Niveau ist hoch und ein bisschen Geld kann man auch verdienen", erklärt der gelernte Koch, der auch im österreichischen Nationalteam schießt und sich ganz auf die Disziplin Luftgewehr beschränkt. Strempfl will versuchen, Straub intern Konkurrenz zu bieten. "Man kann sich gegenseitig pushen", sagte er. Allerdings ist die Spitzenposition im Verein seit Jahren in festen Händen der Kirchseeonerin. Das wird wohl auch so bleiben, gerade wenn sie wieder gesund ist.

Mit zwei Siegen startete der zweite Münchner Verein, der Bund, in die Saison. Allerdings hatten die Münchner beim 4:1 gegen den Aufsteiger FSG Titting und den SV Buch auch die leichteren Gegner als Prittlbach. "Das waren zwei Pflichtsiege", sagte Schützin Lisa Haensch, die als neue Nummer eins für die zurückgetretene Olympiasiegerin Barbara Engleder in die Saison startete. Haensch selbst war mit ihren Ergebnissen (392 und 395 Ringe) nur bedingt zufrieden. Dafür zeigte der Bund eine sehr ausgeglichene Teamleistung. Kein Schütze schoss unter 390 Ringen, zweimal lag man im Teamergebnis um die starke 1970-Ring-Marke. Die Reihenfolge der Athleten, die sich nach jedem Wettkampfwochenende neu berechnet, gerät nun etwas durcheinander: Haensch fällt auf Position drei, dafür rücken der Franzose Pierre-Edmond Piasecki (397 Ringe) und die starke Hanna Bühlmeyer (396) nach vorne. "Das entspricht dem momentanen Leistungsgefüge", meinte Haensch.

Am nächsten Wettkampfwochenende (20./21. Oktober) kommt es beim Heimspiel des Bunds in Allach zum direkten Aufeinandertreffen der Münchner. "Das wird dann der erste echte Prüfstein", sagte Haensch, Horneber erwartet ein "heißes Derby". Auch Isabella Straub will sich bis dahin erholen. "Ich werde mich jetzt erstmal ins Bett legen und auskurieren", sagte sie. Erholung ist für jeden Schützen ein Erfolgsfaktor.