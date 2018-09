9. September 2018, 19:45 Uhr Linksaußen Zwischen Predator und Chaos-Pendel

Auf der Wiesn gibt es neue Fahrgeschäfte, auf denen es sich wunderbar blamieren lässt. Wie gut, dass die Löwen, die EHC-Kufencracks und Herrschings geile Volleyballer sich schon vorher duellieren.

Von Sebastian Winter

Das größte Volksfest der Welt wirft seine Schatten voraus. Schreckliche Schatten. Am 22. September startet die Wiesn, und natürlich haben es beim 16-tägigen Mass(en)-Besäufnis wieder furchterregend neue High-End-Fahrgeschäfte auf die Theresienwiese geschafft, die es einem schon beim Studieren ihrer Vorzüge speiübel werden lassen. Das Chaos Pendel, eine Schleuder-Schaukel, lässt zwei mit je acht Fahrgästen bestückte Kabinen in alle Richtungen drehen, wobei man sich fragt, warum die Leute sich noch drehen lassen, wenn sich nach dem Zeltbesuch eh schon alles vor und in ihnen dreht. Im Predator ("Raubtier"), einer Attraktion für, sagen wir, 22.55 Uhr, einer Zeit, in der vieles verschwimmt, überschlagen sich die Gondeln an zwei hydraulisch hochfahrenden Masten gar. Wer mal den gleichnamigen Film mit Aktschn-Fuimer Arnie Schworzenegger gesehen hat, weiß, was das bedeutet. Bleibt zu hoffen, dass zumindest die Eingeweide dort bleiben, wo sie zwar nicht im Film, aber üblicherweise zu finden sind: im Leibesinneren.

Es reicht ja schon, dass sich das Volksfest längst an das Hervorholen primärer und sekundärer Geschlechtsmerkmale gewöhnt hat, ob innerhalb oder außerhalb der Zelte. Apropos: Jetzt kommt auch noch das Dschungelcamp auf die Wiesn. Als Nachfolger des Amazonas. Drei Etagen mit lustigen Hindernissen warten auf Menschen, denen das Bier längst jegliche Schamgrenze unter die Gürtellinie gespült hat. Voyeure aufgepasst: Die 200-Meter-Strecke ist wie gemacht für sportliche B- und C-Promis.

Wer den Anblick solch eher tragikomischer Herausforderungen nicht erträgt und etwas Seriöses sucht, der kann sich schon vor dem offiziellen Wiesnbeginn einen richtigen sportlichen Vergleich anschauen: die Wiesn-Challenge am 18. September, vier Tage vor dem "Ozapft is". Es messen sich die Eishockeybullen des EHC München, die Fußballlöwen von 1860 und die geilen Volleyballer des TSV Herrsching. Seit sechs Wiesn schon duellieren sie sich schon in jährlich wechselnden Zelten, großzügig unterstützt von ihrem Biersponsor. Die Disziplinen: Masskrugstemmen. Anzapfen. Herzerlmalen. Der Titelverteidiger, man höre und staune, sind Herrschings Lulatsche. Aber für die kommende Challenge fehlt dem TSV nun der passionierte Herzerlmaler und Schwiegermutter-Darling Tom Strohbach (Italien) ebenso wie der gar nicht so lange, kraftwürfelartige Masskrugstemmer Michal Sladecek (Slowakei).

Der letztjährige Letzte 1860 München sinnt auf Revanche, nachdem Timo Gebharts Herz irgendwie unrund war (sein Vertrag wurde dem Vernehmen nach auch deshalb nicht verlängert). Die harten Iceboys des EHC sowieso, wer will sich schon von Volleyballern vermöbeln lassen. Konrad Abeltshauser (am Masskrug) und Patrick Hager (am Zapfhahn) schlafen deswegen angeblich heute noch schlecht. Vielleicht sollten sie das Feld dem Nachwuchs überlassen - in einer neuen Disziplin: Wiesnzelt-Inlinehockey. Das haben vier EHC-Talente vor ein paar Tagen im Hacker-Zelt ausprobiert, für ein Fotoshooting. "War witzig", sagte einer. Bald wird es aber bierernst.