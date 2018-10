7. Oktober 2018, 19:38 Uhr Linksaußen Verflossene Liebe

Benedikt Höwedes kassiert gegen den Klub seines Herzens keinen Geschenkkorb, sondern eine Niederlage; während frühere Bayernspieler auf die Wiesn eingeladen werden. So unterschiedlich gehen Sportvereine mit ihren Ex-Helden um.

Von Stefan Galler

Das perfekte Wiedersehen hätte folgendermaßen ausgesehen: Zuerst wäre Benedikt Höwedes ein Geschenkkorb mit Spezialitäten aus dem Ruhrgebiet überreicht worden, also inklusive Mettwürstchen, Korn und Pils vom Namensgeber des Gelsenkirchener Stadions. Und dann hätten ihm die alten Kollegen selbstverständlich die Bahn frei gemacht zum entscheidenden 1:0-Treffer für Lokomotive Moskau im Champions- League-Spiel gegen Schalke. Es kam ein bisschen anders, den einzigen Tagestreffer erzielte einer der Königsblauen, und hochprozentige Geschenke gab es auch keine. Nach dem Spiel musste der Weltmeister von 2014 dann auch noch der Welt erklären, wie "komisch" es gewesen sei, gegen seine "alte Liebe" zu spielen. Womöglich ist diese heiße Leidenschaft nach jenem Abend etwas nach unten temperiert worden. Es steht ja auch noch ein eiskalter russischer Winter bevor, Zeit für Höwedes, um sich weiter zu emanzipieren.

Apropos kalt: Nicht jeder Sportler tut sich so schwer, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen. Man nehme das Eishockey-Raubein Steve Pinizzotto, den sie beim Meister EHC Red Bull München nicht mehr haben wollten, weshalb er sich in Köln niederließ und vor dem jüngsten Aufeinandertreffen mit dem vorherigen Arbeitgeber giftete, er kehre "ins Rattennest" zurück und treffe auf "einige meiner Lieblingsfeinde".

Gekränkter Stolz ist also eine Variante, um über die Zuneigung zum Sportklub des Herzens hinwegzukommen. Eine andere sind einschlägige Erfahrungen, wie sie zum Beispiel der heutige Unterhachinger Fußballtrainer Claus Schromm als Jugendcoach bei den Löwen gemacht hatte: Er ging als Sechziger-Fan dorthin und kehrte dem Verein später den Rücken - und zwar auch gefühlsmäßig. Was damit zu tun hatte, dass der Spruch "Einmal Löwe, immer Löwe" laut Schromm spätestens dann keine Gültigkeit mehr habe, wenn man einmal hinter die Kulissen der Grünwalder Straße geblickt hat.

Beim FC Bayern halten sie es mit ihren früheren Helden ganz einfach: Sie werden nach dem Karriereende postwendend in den Legendenstatus versetzt, werden im Idealfall Trainer oder Sportdirektor und dürfen Jahr für Jahr bei der Meisterfeier am letzten Spieltag im roten Trachtenjanker in der Arena repräsentieren. Darüber hinaus bekommen sie auf der Wiesn einmal pro Saison Freibier ausgeschenkt (Höwedes sollte schleunigst mit Fußball aufhören und prüfen, wie das auf Schalke so läuft).

Einem ehemaligen Bundesligatorwart, der die folgende Geschichte nicht mit sich in Verbindung gebracht haben will, ist neulich etwas besonders Fieses passiert: Er hat einen Tippschein ausgefüllt, querbeet durch alle Ligen seine Kreuzchen gemacht und drei Euro eingesetzt. Am Ende lag er mit 13 von 14 Tipps richtig - nur sein Jugendklub machte ihm einen Strich durch die Rechnung, Unentschieden statt Heimsieg - über 4000 Euro rannen ihm durch die Handschuhe. Ob er seine Ehrenmitgliedschaft gekündigt hat, ist übrigens nicht überliefert.