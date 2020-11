Glosse von Sebastian Winter

Bald ist Weihnachten, nicht mal mehr sechs Wochen noch. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass Nikoläuse und Glühwein in den Supermärkten demnächst ausverkauft sind. Das würde passen zum Hamsterjahr 2020. Sich auf dem Christkindlmarkt mit der süßen Plörre einen auf die Lampe gießen - geht ja nicht. Alles abgesagt. Nicht mal Tennis oder Badminton kann man spielen in Bayerns Hallen, die Staatsregierung verbietet seit Freitag jeden Indoor-Sport. Was also tun bis Heiligabend?

Am besten beginnt man schon jetzt mit der Suche nach einer robusten Nordmanntanne, die irgendwo im Münchner Hinterland auf einer dieser Weihnachtsbaumplantagen steht (bitte bloß nicht online ordern, die armen Paketdienste!). So ist man draußen an der frischen Luft, der Mindestabstand von 1,5 Metern wird bei der Baumsuche in den endlosen Plantagenreihen gewährleistet, und wer die Tanne selbst schlägt (nur Ehrlose kaufen einen gefällten Baum am Hofeingang!), macht nebenbei Kraft- und Ausdauersport. Zum Auto getragen werden muss das gute Stück ja auch noch. Übrigens sollte in diesem Jahr darauf geachtet werden, dass der Baum mitten im Wohnzimmer steht und nicht im Eck. So kann die Sippe im Kreis sitzen, ohne sich die ganze Zeit zu sehen - was Familienfeiern oft zum Verhängnis wird - und sich zugleich besser auf Distanz halten.

Ohnehin sollte jetzt mal Schluss sein mit der Trübsal, einen so schön sonnig-nebligen November hatten wir doch fast noch nie. Rausgehen heißt also die Devise, einfach loslaufen, das müde Hirn mit Sauerstoff versorgen. Das jedenfalls ist Salems Plan. So heißt der junge Mann, der angekündigt hat, an Weihnachten einen Marathon durch München zu laufen. Oberkörperfrei. Barfuß. Nur in Shorts. Für Charity Water, eine Organisation, die arme Länder mit Trinkwasser statt Christbäumen versorgt. Salem zeigt, dass man sich gar nicht mit Glühwein betäuben muss, um diese dunklen Zeiten zu überstehen.