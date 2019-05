5. Mai 2019, 19:48 Uhr Linksaußen München sucht das Supertalent

Der FC Bayern ist eine einzige große Castingshow. Die Jury: Rummenigge, Bohlen, Hoeneß. Und Kahn?

Von Andreas Liebmann

Eigentlich könnte man längst eine Casting-Show draus machen, zumindestens im FC-Bayern-TV. Gibt sowieso viel zu wenige. München sucht das Supertalent. MSDS. Der Jurytisch füllt sich von allein: Ganz links Kalle Rummenigge, der bei den Kandidaten besonders auf Vermarktungspotential und Grundgesetzkonformität achtet. Daneben Dieter Bohlen. Kaum Ahnung vom Fußball, aber wegen seiner feingeistigen Art unverzichtbar für jede Jury. Ganz rechts Uli Hoeneß (Sicherheitsabstand nach links). Gibt sein Urteil nur oberhalb von 25 Millionen ab. Sonst schweigt er. Und auf dem vierten Stuhl? Hm. Schwierig. Kahn? Eberl? In den nächsten Staffeln vielleicht... Stoiber? Keine Zeit. Kovac? Wo käme man hin, wenn neuerdings Trainer bei der Kaderzusammenstellung mitreden dürften. Salihamidzic? Na gut, vielleicht. Übergangsweise. Dürfte eh meist von links unterbrochen werden.

Streng genommen läuft dieser Quotenhit seit Jahren, nur ohne eigenes Format. Wer gerade ein bisschen Zeit hat, etwa weil er drei bis fünf Wochen im Liegegips verbringen muss, kann ja spaßeshalber mal Essen und Getränke für die nächsten Tage in Reichweite deponieren und dann in eine Suchmaschine seiner Wahl die Begriffe "FC Bayern" und "Supertalent" eingeben. 460 000 Ergebnisse, vermutlich kaum Dopplungen. Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace), Nicolo Zaniolo (AS Rom), Kai Havertz (Leverkusen), Matthijs de Ligt (Ajax), Nicolas Pepe (Lille) - nur eine Auswahl aus der jüngsten Vergangenheit. Wer im Teenageralter nicht mindestens einmal mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, hat das Prädikat Supertalent nicht verdient. Dann natürlich Callum Hudson-Odoi (Chelsea), Jann-Fiete Arp (HSV), Alphonso Davies (Vancouver Whitecaps)... - bitte? Ach ja, richtig, der ist fertig gecastet. Sitzt auf der Bank neben Renato Sanches, MSDS-Gewinner aus einer früheren Staffel. Erinnert sich übrigens noch jemand an Pierre Larrauri? Der kam als 13-jähriges "Wunderkind" aus Peru an die Isar, als "Jahrhunderttalent" (Focus), als "neuer Messi". Ist heute 25 und spielt ... Moment: in Peru.

Während die Münchner Jury der Reihe nach alle globalen Zigmillionensupertalente unter die Lupe nimmt, haben lustigerweise die klubeigenen Vielleicht-noch-nicht-ganz-so-super-Talente den Premier League International Cup gewonnen, 2:0 im Finale gegen Dinamo Zagreb. Doch noch ein internationaler Titel, auch wenn sich der sperrige Name nicht für ein Fernsehformat eignet. Außerdem geht unter Fans das Gerücht um, der Verein habe nur deshalb an diesem Wettbewerb teilgenommen, weil er vergessen hatte, seine U23 rechtzeitig davon abzumelden.

Vielleicht müssen die Bayern nach dem Coup nun selbst aufpassen, dass man ihnen nicht den Nachwuchs wegkauft. Überhaupt sollten Klubs in der ganzen Region in den nächsten Wochen ihre Talente in Sicherheit bringen, wegsperren oder verstecken. Denn der ambitionierte Bald-Regionalligist Türkgücü-Ataspor München steckt mitten in der Kaderplanung. Was neben ehemaligen Profis noch fehlt, sind die vom Verband verlangten U23-Quotenspieler. Wie man hört, tagt bereits eine namhafte TGAMSDS-Jury. Dieter Bohlen ist auch dabei.