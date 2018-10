21. Oktober 2018, 20:33 Uhr Linksaußen München allein im Wald

Champions League, das ist, wenn die Gruppenphase endet und nur noch Klubs aus München die deutschen Farben vertreten. Oder wie sehen das die Bayern-Basketballer?

Von Johannes Schnitzler

Ein Champion ist laut Duden der "Meister in einer Sportart", ein "Spitzensportler". Nun hat sich einerseits nichts daran geändert, dass es sich um SpitzensportlerInnen handelt, die in einer sog. Champions League antreten. Andererseits ist es mitnichten verpflichtend, dass es sich dabei um (nationale) Meister oder Meisterinnen handeln muss. Eine neue Definition tut also not. Ein Versuch.

Champions League, das ist, wenn die Gruppenphase endet und nur noch Klubs aus München die deutschen Farben vertreten, wie es im Sportjargon heißt. Die Fußballer des FC Bayern etwa sind es seit Jahrmillionen gewohnt, ganz allein gegen Manchester, Mailand oder Madrid den Stolz der Nation zu verteidigen, wenn Leverkusen, Leipzig oder Lüdenscheid-Nord (für Nicht-Schalker: Dortmund) längst die Waffen gestreckt haben. Zwar haben sich die Kicker aus dem Klub des Kaisers zuletzt national wie international ein paar Beulen abgeholt. Aber Fußball bleibt ein Sport für 22 Männer, und am Ende gewinnen fast immer die Bayern.

Die Eishockeycracks des EHC Red Bull teilen neuerdings die Verantwortung, als letzte Germanen durch den kontinentalen Wettbewerbswald zu stapfen. Und das schon ab dem Achtelfinale der Champions League. Dort treffen sie, wie die Auslosung am Freitag in Helsinki ergab, im November auf den EV Zug, der die Farben der Schweiz vertritt, die bekanntlich Rot und Weiß sind, genauso wie die Farben des FC Bayern. Es ist, zugegeben, ein bisschen verwirrend.

Bis die Basketballer des FC Bayern jenseits der Grenzen von Freistaat und Republik allein für das deutsche Renommee zuständig sind, wird indes noch das eine oder andere Jahrmilliönchen vergehen. Bis 2021 hat der deutsche Meister zwar eine Dauerkarte für die Euroleague abonniert, die mit Fug und Recht als Pendant zur Champions League gelten dürfte, wenn der Begriff Champions League im Basketball nicht der Name für die gerade einmal dritthöchste europäische Spielklasse wäre; dazwischen gibt es noch den Eurocup und darunter - feiner Unterschied - den Europe Cup, entsprechend zur viertklassigen deutschen Fußball-Regionalliga quasi ein Basketball-Europa der Regionen. Abgesehen davon sind die Korbjäger des kaiserlichen Klubs in der kontinentalen Königsklasse finanziell wie sportlich eher dem Gesinde zuzurechnen. Nach dem 71:90 gegen Istanbul gab es diese Woche ein 80:79 gegen Athen und ein 73:83 in Barcelona. Ob es am Ende für die Playoffs reicht, wird man nach nur 27 weiteren Spieltagen sehen.

Wer in dieser Aufzählung die Nations League vermisst, hat 1.) nichts überlesen und 2.) nun wirklich gar nichts verstanden. Nations League ist, wenn Deutschland absteigt, Spieler aus Manchester, Madrid und München die deutschen Farben vertreten, und am Ende gewinnt Frankreich. C'est la vie. C'est football.