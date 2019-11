An einem 25. November ist der deutsche Formel-1-Pilot Sebastian Vettel zum dritten Mal in Serie Weltmeister geworden. Natürlich ist nicht dieser Montag gemeint, am vergangenen Wochenende war ja gar kein Rennen, das letzte der Saison findet am 1. Dezember in Abu Dhabi statt. Überhaupt ist die aktuelle Saison längst entschieden, der schillernde englische Jet-Setter Lewis Hamilton mit dem Brillanten im Ohr hat sich Anfang November beim Großen Preis der USA in Austin seinen sechsten WM-Titel geholt - einer fehlt noch bis zu König Schumi.

Von Vettel, dem nicht ganz so schillernden Mann aus Heppenheim, dachte man auch mal, dass er das schaffen kann. 2010 war er Weltmeister, 2011, 2012, 2013 auch - danach kam nichts mehr. Der aktuelle Vettel ist vom WM-Titel so weit entfernt wie der Hockenheimring vom Autódromo José Carlos Pace in São Paulo. Kürzlich bugsierte Vettel dort den armen Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc von der Strecke. Seither läuten bei den Roten die Alarmglocken für das einstige Wunderkind.

Männer und ihre Autos, das ist zum einen ein Klischee (in der Grünwalderin Sophia Flörsch fährt längst eine junge Frau Formel-3-Rennen), manchmal entstehen daraus aber auch rührselige Alltagsszenen. Vettel hat früher nach Go-Kart-Rennen mit kleinen Spielzeugautos im Dreck gespielt, die Schumacher-Brüder rauften und triezten sich in der Werkstatt und schraubten dort stundenlang an ihren Karts herum. Oder, um mal kurz ins Fiktionale abzudriften: Wer je den modernen Ritter Michael Knight alias David Hasselhoff in seinem so sprachbegabten Auto K.I.T.T. für Gerechtigkeit kämpfen hat sehen, der weiß, was wahre Liebe ist. Die war sicher noch größer als die Zuneigung von Marty McFly zu seiner DeLorean-Zeitmaschine aus Zurück in die Zukunft.

Forscher haben längst herausgefunden, dass der Mensch in der Frontpartie eines Autos menschliche Gesichtszüge erkennt, Vorderlichter als Augen, das Firmenzeichen als Nase, der Kühlergrill als Mund - samt diversen Charaktereigenschaften wie Dominanz, Aggressivität, Unterwürfigkeit oder Traurigkeit.

Mal ganz abseits aller Vermenschlichungspsychologie, Klima- und Gesundheitsdebatten: Das (schicke) Auto gilt hierzulande noch immer als Familienmitglied und sowieso als Statussymbol, es wird getätschelt und gewienert und an Wochenenden ausgeritten. Muss ja nicht immer gleich ein Ferrari sein (der mit dem schwarzen Hengst). Man stelle sich vor, die FC-Bayern-Fußballer führen wie einst Klinsmann im VW-Käfer durch München, und nicht mehr in 6- bis 8-Zylindern, Kennzeichen M-DM (deutscher Meister; in normalen Jahren) oder M-RM (Rekordmeister; in miesen Jahren). Es fehlte schon allein das Mia san wer.

Selbst in den Volleyball ist ja etwas Glamour eingekehrt, seit Alpenvolleys-Manager Hannes Kronthaler mit seinem Maserati Quattroporte, Kennzeichen H-KRON 1, ständig zwischen Innsbruck und der lizenzgebenden Zweigstelle Unterhaching hin und her braust.

Sein Profiteam darf nicht Maserati fahren und nur in Ausnahmefällen zu Auswärtsspielen fliegen; es nimmt ansonsten aus finanziellen Gründen den eher langsamen Reisebus, so üppig ist der Etat dann doch nicht bestückt. Herrschings Volleyballer müssen immerhin nicht mehr trampen wie einst nach Friedrichshafen (was natürlich ein PR-Gag war), fahren aber auch nicht mit dem Reisebus, sondern mit kleinen Flitzern ihres Autohaus-Sponsors, in denen auch XXL-Menschen noch Platz finden. Unter der Woche reisten sie damit zweimal zum Angstgegner Bühl und jeweils schnell wieder ins heimische Bett. Die Spieler wollten es so. Ergebnis: Sieg im Pokal, Niederlage in der Liga. Quersumme: Unentschieden.

Bis die Herrschinger wie der FC Bayern oder die Eishockeyspieler des EHC Red Bull durch Europa fliegen können (oder wie Kronthaler Maserati fahren), dauert es noch ein bisschen, eine neue Halle wäre erst einmal gut. Seit fünf Jahren träumen sie nun davon - fast so lange wie Vettel vom nächsten WM-Titel.