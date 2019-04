28. April 2019, 18:56 Uhr Linksaußen Ich denke oft an Bierofka

Als die Saurier Fußball spielen lernten: Die ARD überträgt das Revierderby Dortmund gegen Schalke live und engagiert als Vorbands den TSV 1860 München und den Karlsruher SC. Ein Festival für Kicker und Gucker.

Von Gerhard Fischer

Es war zu einer Zeit, als noch Flugsaurier über Deutschland segelten, Langschwanzflugsaurier und Kurzschwanzflugsaurier. Damals kaufte man Platten, wenn man Musik hören wollte. Und damals kamen Fußballspiele in der ARD und im ZDF, moderiert von Menschen, die Ernst Huberty und Harry Valérien hießen.

Okay, das mit den Flugsauriern ist übertrieben, ein bisschen. Man ließ Drachen steigen, wenn man damals jung war, wir sprechen von den 1970er Jahren, und man wollte entweder Rockstar werden oder Fußballprofi. AC/DC waren super, Hauptsache richtig laut. Aber wollte man wirklich Angus Young sein, wenn man einmal groß war? Der Gitarrist hatte bei 1,57 Metern aufgehört zu wachsen. Lieber ein Recke werden wie Alfred Kohlhäufl vom TSV 1860 München, sehr groß, sehr kräftig, eine Lichtgestalt mit seinen blonden Haaren und dem hellblauen Trikot - und gefürchtet bei den Flugsauriern der 1970er Jahre, bei Sepp Maier oder Wolfgang Kleff.

Der Vorstopper (geile Bezeichnung, wobei man das Wort "geil" damals in einem anderen Zusammenhang kannte) schoss mal so heftig gegen eine Werbebande neben dem Tor, dass man bei dem Knall an AC/DC dachte. Außerdem rechnete man sich, wenn man einmal so groß und fesch war wie er, gute Chancen bei Kohlhäufls Töchtern aus (den Witz verstehen nur Ältere, menschliche Saurier sozusagen, die den Film "Kohlhiesels Töchter" mit Liselotte Pulver gesehen haben; ihnen ist übrigens auch der Scherz "Ich denke oft an Bierofka" gewidmet).

Es gibt sehr glückliche Menschen, die beides geschafft haben: Fußballprofi und Rocker zu werden, Angus und Alfred also. Andreas Görlitz zum Beispiel: erst Nationalspieler, dann Musiker; einmal spielte er sogar mit seinen Kumpel als Vorband von AC/DC. Görlitz kickte übrigens bei den Löwen und beim KSC, das sind sozusagen auch zwei Vorbands.

Die ARD hatte es nämlich geschafft, den konsonantenlastigen Science-Fiction-Sendern DAZN und Sky das Superderby Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04 irgendwie abzuluchsen und am vergangenen Samstag um 15.30 Uhr zu übertragen. Weil aber die Bescheidenheit mit Ernst Huberty in Rente gegangen war, reichte nicht ein Spiel: Ein Fußballnachmittag musste her, ein Festival für Kicker und Gucker. Vorbands wurden engagiert: der TSV 1860 und der Karlsruher SC. Die ARD übertrug das Spiel von 13.15 Uhr an.

Schon hörte man gönnerhafte Stimmen aus dem Fußball-Westen, man werde sich - vielleicht - die zweite Halbzeit dieses, bäh, Drittligaspiels auch anschauen, quasi zum Warmmachen für den richtigen, den schönsten, den besten, den klügsten Fußball um 15.30 Uhr.

Das kam im Süden nicht gut an.

Es waren sehr stolze Töchter und Söhne Kohlhäufls, die sich um 13.15 Uhr im besten, schönsten und klügsten Stadion Deutschlands versammelten, im Grünwalder Stadion. Ihnen sei zugerufen, dass der beste, schönste und klügste TSV München von 1860 an dieser Stelle die Dortmunder Borussen einmal 6:1 besiegte und die Schalker Knappen 7:1. Das war ... Moment. Gleich. Ähem ... das war im Januar und im April 1964.