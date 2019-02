17. Februar 2019, 18:23 Uhr Linksaußen Flüssiger Spielaufbau

Die Fußballer des FC Bayern haben es in dieser Saison schon erlebt, die Basketballer jetzt auch: Sie sind schlagbar. Ein kleiner Ratgeber für den Fall, dass mal was in die Hose geht.

Von Ralf Tögel

Wussten Sie, dass es Babywindeln gibt, die besonders leicht anzuziehen sind? Für den Fall, dass sich der unartige kleine Racker dagegen sträubt? Jungeltern kennen das. Diese Spezies pflegt sich bekanntlich in Internetforen über existenzielle Probleme auszutauschen wie: "HILFEEE, ich kann mein Baby nicht wickeln, wer kann mir helfen?" Kommt das Kind in die Krabbelphase, ist es also plötzlich in der Lage, sich dieser Tortur mittels Flucht zu entziehen, dann wird es richtig kompliziert. Was tun? Baby am Wickeltisch fixieren? Zum Kinderarzt bringen? Eine Nanny einstellen? Ist doch alles kein Problem, es gibt ja schlaue Windelhersteller, die überforderten Eltern nicht nur ein Forum für ihre Probleme bieten, sondern gleich die Lösung: das Windelhöschen. Dieses Ding kann dem kleinen Hosenscheißer selbst im höchsten Spieltempo angezogen werden, damit man sich erst gar nicht mit lästigen Hinterlassenschaften beschäftigen muss. Ach ließe sich doch jedes Problem so einfach lösen, denn: Ist nicht alles irgendwie in Bewegung - frei nach Paul Breitner, der einst vor dem Elfmeterschießen bemerkte: "Wir hatten alle die Hosen voll, aber bei mir lief's ganz flüssig."

Apropos FC Bayern: Die Basketballer brauchen keine Windelhöschen und dem Vernehmen nach kann sich auch jeder schon selbst anziehen. Das Thema ist Bewegung und Vergänglichkeit: Die Tabelle zum Beispiel, schnelllebig, unstet, immer im Wandel, kein Spieltag vergeht, an dem sich nichts ändert. Heute der Sieg gegen Fenerbahçe Istanbul und der Sprung in die elitäre Euroleague-Gemeinde der K.o.-Runden-Teilnehmer, morgen eine Niederlage gegen Real Madrid (was passieren kann), und schon könnte man wieder draußen sein. Auch die Konstante der Unbesiegbarkeit wurde jüngst von Oldenburg zerschmettert, auf nichts ist mehr Verlass. Oder die Fußballer: Erst hoffnungslos raus aus dem Kampf um den Titel, Trainer Kovac vor dem Ende - und jetzt? Augsburg zerschmettert, alles wieder heile. Der FC Bayern ist an Dortmund dran, der Präsident äußert Zufriedenheit, sicher setzt sein Team demnächst zum Überholmanöver an.

Ja, ja, die Trainer, für die wurde sogar ein Folterinstrument erfunden: das Trainerkarussell - Synonym für rasante Veränderung. Das darf man sich wie auf der Kirmes vorstellen, die Übungsleiter wirbeln an langen Ketten hängend im Kreis herum und immer wieder fliegt einer davon. Kürzlich ist Reiner Maurer in München gelandet, den kennt man noch aus seiner Zeit beim TSV 1860 München. Seine letzten Stationen waren Skoda Xanthi in Griechenland und der Angthong FC in Thailand. Jetzt ist er bei Türkgücü. Nein, das ist kein Erstligist in der Türkei, das ist ein Bayernligist um die Ecke, der momentan in Heimstetten spielt und eigentlich ins Grünwalder Stadion will. Aber das ist eine andere Geschichte. Was nicht heißen muss, dass sich da nicht bald was ändert, denn momentan führt Türkgücü die Liga an und überhaupt - alles fließt.

Die besten Windeln saugen übrigens bis zu einen halben Liter Flüssigkeit auf, sind dabei seidenweich zur Babyhaut und schmiegen sich dank ihrer 3-D-Passform perfekt an Taille, Beine und Po an. Shapewear für Kinder: Vielleicht ein neuer Trend für problemzonenbewusste Low-carb-Eltern.