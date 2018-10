14. Oktober 2018, 18:53 Uhr Linksaußen Es gibt ein Leben ohne Gouda

Viele ehemalige Profis versuchen sich als Trainer im Amateurfußball. Die einen bringen Glamour. Die anderen arbeiten in Bautzen. Oder in Pipinsried.

Von Gerhard Fischer

Wenn Fans von Arminia Bielefeld über Marco Küntzel sprechen, was täglich sicher vier Millionen Mal vorkommt, dann reden sie immer darüber, dass er mal eingewechselt und sofort wieder ausgewechselt wurde. Der damalige Arminia-Trainer Uwe Rapolder holte ihn vom Feld, weil Küntzel die falschen Fußballschuhe (weibische Noppenschuhe, pah) angezogen hatte. Rapolder, der Stiefeletten trug, Zigarillos rauchte, ins Solarium ging und damit prahlte, die großen Philosophen gelesen zu haben, dachte wohl an den großen Theodor Wiesengrund Adorno, der sagte: "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." Es gibt also keinen richtigen Fußballer in falschen Schuhen.

Marco Küntzel ist dann selber Trainer geworden, er coacht seit einer Woche den Regionalligisten FV Illertissen. Welche Schuhe er dabei trägt, ist egal.

Es gibt zwei Manni Bender, aber nur einen Mario Basler

"Manni" Bender gibt es zweimal. Einmal heißt er Manfred Bender, geboren 1966 in München, 229 Bundesliga-Spiele für den FC Bayern, den KSC und den TSV 1860; und einmal heißt er Sven Bender, geboren 1989 in Rosenheim, Fußballprofi in Leverkusen (aktuell) und Dortmund (früher). Jürgen Klopp taufte Sven in Dortmund "Manni", weil Klopp, geboren 1967 in Stuttgart, der gleichen Generation angehört wie der alte Manfred Bender, das Original. Mittlerweile ist der junge, defensive, kompromisslose Sven-Manni so mit dem Manfred-Manni verschmolzen, dass der Manfred-Manni heute in den Medien schon mal als früherer Abräumer und Eisenfuß eingestuft wird. Aber Manfred-Manni war ein eleganter, dünner und spinnenbeiniger Spielgestalter. Jetzt hat Manfred-Manni die Fußballbühne wieder betreten, wenn auch weniger dünn und spinnenbeinig als früher: Er ist seit ein paar Wochen ein - meistens - in sich ruhender Trainer beim Regionallisten FC Pipinsried.

Es gibt zwei Manni Bender, aber "es gibt nur ein' Mario Basler". Basler, 49, hat mal beim FC Bayern gespielt, und das hat Eindruck hinterlassen, wenigstens in Münchner Cafés. Dort wurde ein "Mario-Basler-Frühstück" angeboten, bestehend aus acht Weißbieren und zwei Schachteln Marlboro. Später ist Basler Trainer geworden, einmal war er bei Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga West. Bei einem Testspiel gegen den PSV Eindhoven waren ein paar Hundert Zuschauer, einige sangen "Mario Basler ist homosexuell". Basler, der zuvor so breitbeinig wie Gary Cooper am Spielfeldrand gestanden hatte, drehte sich um, bellte zurück, lachte, machte eine Lasso-Bewegung, als wollte er die Störer einfangen, zu sich ziehen und dann bestrafen. Bevor er nach dem Spiel mit den Journalisten redete, rauchte er erst mal eine Zigarette.

Die einen bringen Glamour. Die anderen arbeiten in Bautzen

Bringen diese Ex-Profis Glamour in die kleinen Ligen? Manche. Aber die meisten machen einfach ihre Arbeit, etwa Bernhard Trares bei Waldhof Mannheim, Torsten Gütschow bei Budissa Bautzen, Rudi Bommer bei Hessen Dreieich, Rainer Zobel beim Lüneburger SK oder Dietmar Demuth bei der Betriebssportgemeinschaft Chemie Leipzig.

Es gibt etwa 900 Fußball-Lehrer in Deutschland, aber nur knapp 60 Profistellen: 18 in der ersten Liga, 18 in der zweiten, 20 in der dritten Liga. Manche fangen also unten an (Küntzel, Trares) oder sind einfach raus (Bommer, Zobel), weil oben Junge wie Nagelsmann und Tedesco die Stellen blockieren. "Das Fatale an dem Job ist, dass man nach einiger Zeit, und das sind nur wenige Jahre, in Vergessenheit gerät", sagte Lutz Hangartner, Präsident des Bundes deutscher Fußball-Lehrer, einmal zur Zeit. "Dann müssen sich einige Trainer im Ausland umsehen oder tauchen in der Regionalliga auf."

Manche gehen auch Golf spielen wie Peter Neururer oder werden Supermarkt-Teilhaber wie Holger Stanislawski. Aber es fehlt ihnen etwas. Fußball bietet Emotionen, auch in Illertissen und Pipinsried. "Beim Fußball hast du Woche für Woche diesen Adrenalinkick", sagte Stanislawski mal, "das baut sich auf und am Wochenende explodiert das. Diese Gefühlsexplosion habe ich nicht, wenn ich sechs Scheiben Gouda aufschneide."