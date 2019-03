3. März 2019, 19:26 Uhr Linksaußen Die Quint-Essenz der Jahreszeiten

Fasching, Fastenzeit, Gäubodenfest, Wiesn und Playoffs - sie alle tragen die Ordnungszahl fünf.

Von Andreas Liebmann

Zählen wir einfach mal durch: Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf, fünf, äh... fünf, dann kommt die Fünf, und schließlich, also, hm, die... - Fünf? Auf den versteckten Fehler in dieser kleinen Zahlenreihe kommen wir noch.

Erst einmal zu etwas anderem, nämlich diesem Mittwoch, denn da wird ein Jubiläum begossen: 100 Jahre politischer Aschermittwoch. Am 5. März 1919 haben Franz-Josef Strauß und Edmund Stoiber bekanntlich gemeinsam in Vilshofen diesen Tag erfunden. Wieso Stoiber, der Fußball-Fan, damals nicht gleich noch einen sportlichen Aschermittwoch mit erfand, ist eins der Rätsel unserer Zeit. (Dass er damals noch nicht auf der Welt war, kann keine Ausrede sein.) Jedenfalls wird dort traditionell ordentlich ausgeteilt, oder besser: eingeschenkt. Anlass zum Prosten gibt es auch genug: Auf die Mönche, die den Trick mit dem Starkbier erfanden, um die Fastenzeit erträglich zu machen; auf Uschi Glas und Sepp Maier, die vor einigen Tagen 150 Jahre alt geworden sind - in Summe, wohlgemerkt; auf die Turnerschaft Jahn München, die vor 100 Jahren jenem Häuflein Fußballer ein Obdach gab, aus dem später der FC Bayern wurde; und auf 500 Jahre Reinheitsgebot, nachträglich. Schadet nie. Prost.

Interessanterweise wird die am Mittwoch beginnende Fasten- und damit Starkbier-Zeit gerade in Bayern oft als fünfte Jahreszeit bezeichnet. Sie startet also am selben Tag, an dem der Fasching endet. Zur Erklärung für Muffel: Das ist jene (auch Karneval oder Fastnacht genannte) Zeit, in der bayerische Bald-Ministerpräsidenten einst Shrek-Kostüme trugen und selbst Staatschefs wie Kim und Trump sich auf der Weltbühne beim Cowboy- und Koreaner-Spiel offen mit den aberwitzigsten Perücken zeigen. Und in der man, klar: nach Lust und Laune herumalbern darf. Der Fasching jedenfalls, der just an dem Tag endet, an dem die fünfte Jahreszeit beginnt, wird selbst als fünfte Jahreszeit bezeichnet.

Das ist einigermaßen verwirrend, weil im Eishockey ja nun die Playoffs beginnen: am Aschermittwoch die Pre-Playoffs, der EHC Red Bull München steigt dann eine Woche später ein. Und auch sie werden als fünfte Jahreszeit bezeichnet. Es ist jene Phase der Saison, in der kräftig ein- und ausgeschenkt wird, während in den bisherigen 52 Partien schon auch etwas Platz war, herumzualbern. Weshalb wohl die närrischen Münchner so kurz vor der Fasten- und Playoff-Zeit am Sonntag auch die Fischtown Pinguins nicht vernascht haben, zumal der Verzehr von Fisch (und Geflügel!?) ja auch noch während der Fastenzeit gestattet ist.

Alsbald werden ihnen Basket-, Volley- und andere -baller folgen und sich zu den Playoffs vermutlich Bärte stehen lassen (nur die Männer). Das alles wirft die Frage auf: Kann man nicht wenigstens eine der unzähligen fünften Jahreszeiten (von denen es regional noch mehr gibt) zu einer sechsten befördern? Oder achten? Wo doch schon die echten Jahreszeiten im Klimawirrwarr längst mehr zu sein scheinen als vier? Kann man nicht Fünfe mal gerade sein lassen? Bevor mit Sommerpause, Gäubodenfest und Wiesn die nächsten fünften Jahreszeiten beginnen?