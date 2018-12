16. Dezember 2018, 18:45 Uhr Linksaußen Abspecken mit Alonso

Was soll man sich als erfolgreicher Fußballtrainer zu Weihnachten wünschen? Vielleicht einen Stürmer? Oder doch eher ein Hundehalsband?

Von Ralf Tögel

"Weihnachten ist die große Zeit des Zuviel.

James Henry Leigh Hunt hatte so eine Ahnung. Allerdings wird er nicht im Traum daran gedacht haben, dass der Durchschnittsdeutsche in diesem Jahr 472 Euro und 30 Cent für Weihnachtsgeschenke ausgeben wird, was gerade in einer Studie festgestellt wurde. Wie sollte er auch. Der englische Schriftsteller und Dichter ist im Jahr 1859 gestorben. Zwar war zu diesem Zeitpunkt das Weihnachtsfest von der Industrie als fester Geschenktermin längst entdeckt, doch seinerzeit standen hölzerne Schaukelpferde, Puppen oder Tröten unter dem Christbaum - man gab sich in Zeiten der industriellen Revolution noch einigermaßen genügsam. Heutzutage? Liegen unbezahlbare Klamotten von seltsamen Modedesignern unter dem LED-beleuchteten Plastikbäumchen, neben teurem Elektronik-Schnickschnack, versprechen Virtual-Reality-Brillen ein Abtauchen in ferne Galaxien - mindestens. Wer sehnt sie nicht zurück, die Zeiten, als sich der Herr Papa über eine Laterna Magica freute, die Mama mit Engelshaar zufriedenzustellen war. Tempi passati.

Und nun? Jedes Jahr die selben Fragen: was schenken, was wünschen? Eine Lakritzstange für den Filius würde die Vater-Sohn-Beziehung ernsthaft auf die Probe stellen, man sollte sich Besseres überlegen. Das Töchterchen von Tom Cruise durfte sich mal über ein viktorianisches Puppenhaus mit Strom und fließend Wasser freuen, Angelina Jolie schenkte ihrem Brad Pitt in glücklicheren Tagen einen Wasserfall in Kalifornien, Profi-Boxer Floyd Mayweather bekam einen seltenen indischen Tiger zum Fest (der nicht als Braten gedacht war) und der weltberühmte Popo von Jennifer Lopez durfte sich über eine brillantbesetzte Klobrille freuen, ausgedacht von Ehemann Ben Affleck. Ob das der Grund für die baldige Scheidung war?

Es geht auch heutzutage ein bisschen bodenständiger. Dejan Radonjic wünscht sich zunächst mal Gesundheit für seine Lieben. Ist das schon alles? Na ja, ein Gefühl vielleicht noch, dass er nach der Saison Zufriedenheit verspüre. Das reicht? Sein Grinsen verrät, dass Erfüllung bei einem Trainer des FC Bayern in der Regel mit dem ein oder anderen Pokal einhergeht. Und es geht noch bescheidener, Frank Schmöller zum Beispiel. Ein Titel würden ihm ohnehin nichts bringen, Aufsteigen ist in Pullach verboten. Der Trainer des Fußball-Bayernligisten ist wirklich genügsam: Er wünscht sich nicht etwa ein Stadion zu Weihnachten, was ja geradezu auf der Hand läge. Sondern: Ein unzerstörbares Leuchthalsband für seinen Hund Alonso. Der geht wohl nicht sonderlich pfleglich mit seinem Halsgeschirr um und könnte so bei Dunkelheit nicht mehr ausbüchsen.

Na, dem Mann sollte doch zu helfen sein, nicht wahr liebes Christkind? Und weil der Herr Schmöller gar so genügsam ist, gab's schon mal vorab ein kleines Präsent: einen Stürmer. Menelik "Chaka" Ngu'Ewodo, der zur besonderen Freude des Trainers ein bisschen viel Weihnachtsgebäck gefuttert hat. Für die Rückrunde muss der Torjäger wieder fit werden, was dem Herrn Schmöller, so hört man jedenfalls, besonders viel Freude bereitet: Spieler in Form zu bringen. Da wird Herr Chaka statt Plätzchen wohl Kilometer fressen. Vielleicht läuft Alonso ja mit. Dann wären beide auch noch gut zu finden, wenn es mal etwas länger dauert.

Frohe Weihnachten!