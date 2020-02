Christina Hering von der LG Stadtwerke München hat am Sonntag in Erfurt mit 2:02,93 Minuten deutsche Hallen-Jahresbestleistung im 800-MeterLauf der Frauen aufgestellt. Ihre Teamkollegin Katharina Trost (2:03,26) folgte unmittelbar dahinter und belegt damit aktuell Rang zwei der DLV-Bestenliste. Es zeichnet sich bei der Hallen-DM in Leipzig (22./23. Februar) also ähnlich wie im Vorjahr ein Zweikampf der beiden Münchnerinnen um den Titel ab. Ebenfalls in Leipzig setzte sich vor einem Jahr Trost, 24, in einem Wimpernschlagfinale mit nur einer Tausendstel Sekunde Vorsprung vor der ein Jahr älteren Hering durch.

Trost hatte 48 Stunden vorher bereits in Karlsruhe einen 1500-Meter-Lauf absolviert. In einem hochklassig besetzten internationalen Feld wurde sie in persönlicher Hallenbestzeit von 4:10,89 Minuten Siebte, was in der aktuellen deutschen Rangliste Platz zwei hinter Konstanze Klosterhalfen (4:04,38 Minuten) bedeutet - die LG-Athletin ist also eine weitere Option auf ein gutes Ergebnis in Leipzig.

LG-Sprinter Fabian Olbert, 20, gelang in der Münchner Werner-von-Linde-Halle mit 6,68 Sekunden bei den bayerischen Meisterschaften eine erneute Verbesserung des bayerischen U-20-Hallenrekords über 60 Meter, den er selbst zwei Wochen zuvor an selber Stelle auf 6,70 Sekunden gedrückt hatte. Zum deutschen Rekord fehlen Olbert noch vier Hundertstel Sekunden. Allerdings durfte er sich nicht lange freuen, denn Aleksandar Askovic von der LG Augsburg verbesserte sich 24 Stunden später in Erfurt auf nun 6,65 Sekunden. Olbert, der bei sich noch Potenzial für mehr sieht, will bei der deutschen Meisterschaft in seiner Altersklasse in zwei Wochen in Neubrandenburg noch einmal nachlegen. Kugelstoßer Dominik Idzan, Jahrgang 2003, holte unterdessen den bayerischen Hallenrekord der unter 18-Jährigen. Als erster Athlet des Freistaats knackte der von Andreas Bücheler betreute Münchner mit 20,35 Metern die 20-Meter-Marke und entthronte damit die fünf Jahre alte Bestmarke des Klubkollegen Martin Knauer (19,92 Meter).