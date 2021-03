Von Andreas Liebmann, München

Texte mit "Hollahi, hollaho-ho-ho" sind erfreulicher Weise aus der Mode gekommen. Außerdem darf man wohl annehmen, dass jene Reisegesellschaft, die sich am frühen Montagmorgen im Bus vom polnischen Torun aus in Richtung Heimat aufmachte, auch um die Mittagszeit noch nicht völlig besoffen war - schon zwei gute Erklärungen also, weshalb niemand im Hintergrund das Busfahrerlied grölte ("Eine Busfahrt, die ist lustig..."). Fast ein bisschen schade zwar, weil die Vorstellung, dass da eine Reisebusladung voller Top-Leichtathleten ein bisschen Klassenfahrt-Flair entwickelt, durchaus reizvoll ist - wenn sie schon stundenlang in einem Gefährt durch die Gegend tuckern, ehe die verschiedenen Fluglinien jeden spätabends nach Hause bringen. Andererseits waren gerade die Münchner Mitreisenden nicht unbedingt alle in Feierlaune. Katharina Trost zum Beispiel ließ während der Heimfahrt wissen, dass sie "einfach nur enttäuscht" war.

Sie habe sich das alles "ganz anders vorgestellt", sagte die 800-Meter-Läuferin nach ihrem Auftritt bei den Hallen-Europameisterschaften. Ähnlich hatte es am Freitag bereits Christian Gadenne ausgedrückt, der Manager der LG Stadtwerke München. "Wir hätten ihr da auch etwas anderes gewünscht", ergänzte er, nachdem Trost in 2:06,89 Minuten als Fünfte ihres Vorlaufes das Halbfinale verpasst hatte. Den langsamsten Lauf hatte sie erwischt, und Trosts Taktik stellte sich als suboptimal heraus. "Offensiv" hatte sie es angehen wollen, nicht zu weit hinten lauern, lieber zum Führungstrio gehören. Dort aber ordnete sie sich innen an, und als 200 Meter vor dem Ziel außen eine Rivalin nach der anderen zum Überholen ansetzte, war sie eingeklemmt - "nicht clever", erkannte Trost. Zu Beginn der Hallenrunde hatte die 25-Jährige überzeugt, gegen Ende hatte sie nicht viel draufzusetzen, wie sie nun feststellte, und "das kämpferische Laufen" wie in diesem Fall, das Ausfahren der Ellbogen und entschlossene Befreien aus ungünstigen Positionen, "das ist nicht so meins, das muss ich verbessern".

Lederer wollte sich keinen Druck aufbauen, aber das Unterbewusstsein ließ sich dann wohl doch nicht ganz ausschalten

Mit Titelambitionen war Trost nicht angereist. Ihre sprintende Vereinskollegin Amelie-Sophie Lederer zählte da schon eher zum Favoritenkreis. Schließlich hatte sie bei den deutschen Meisterschaften zuvor überraschend den Titel über 60 Meter geholt, in 7,12 Sekunden, der drittschnellsten europäischen Zeit des Jahres. Die bislang Schnellste, die Britin Dina Asher-Smith, fehlte in Torun verletzungsbedingt, und die Lokalmatadorin Ewa Swoboda, Zweitschnellste und Titelträgerin des Jahres 2019, sagte kurz vor der EM wegen eines positiven Corona-Tests ab.

So gesehen war die Bahn also frei - allerdings nicht für Lederer. Im Finale schockte die Schweizerin Ajla Del Ponte mit Weltjahresbestleistung von 7,03 Sekunden die Konkurrenz. Lederers Zeit von Dortmund hätte für Silber gereicht, die 26-Jährige konnte sie am Sonntag aber nicht wiederholen: Nach ihrem Vorrundensieg in 7,30 Sekunden schied sie im Halbfinale mit 7,29 Sekunden aus. "Klar war die Enttäuschung im ersten Moment groß", sagte sie, auch wenn sie versucht hatte, keinen Druck aufzubauen, einfach ihr "Ding durchzuziehen". Irgendwie sei sie nicht in die Läufe hineingekommen, das Unterbewusstsein hatte sich wohl doch nicht ganz überlisten lassen. Trotzdem: "Ich bin froh, dass ich mitfahren und Erfahrungen sammeln konnte", betonte Lederer. Damit war vor dieser Hallensaison nicht zu rechnen gewesen.

Bei Christina Hering lief es über 800 Meter genau andersherum. Auch sie schied zwar im Halbfinale aus, doch nachdem sie bei den deutschen Meisterschaften einen rätselhaften Einbruch erlebt hatte ("Desaster"), war sie mit dem Abschneiden in Torun dann doch zufrieden. Den Vorlauf am Freitag gewann sie in 2:04,06 Minuten, zeitgleich mit der Polin Angelika Cichocka, im Halbfinale fehlten ihr hinter der zweitplatzierten Schweizerin Lore Hoffmann neun Hundertstelsekunden zum Finale. "Dass es so knapp war, ist natürlich schade", sagte Hering, dennoch gab es ihr ein gutes Gefühl, dass sie auf der Zielgeraden wieder alte Stärke gezeigt hatte. "Der Abschluss war richtig cool" fand die 26-Jährige, damit hätten weder sie noch die Trainer gerechnet. Hering und Trost werden nun ein Trainingslager in der Pfalz absolvieren, um sich auf die Olympiasaison vorzubereiten; Pläne, in den USA zu trainieren, wurden nicht zuletzt Corona-bedingt verworfen.

"Wenn da jeder in seinem Hotelzimmer versauert, werden es traurige Spiele", sagt Potye mit Blick auf Olympia

Die Sache mit der Klassenfahrtstimmung relativierte dann auch der Hochspringer Tobias Potye, der vierte Münchner in Torun. Sie seien wegen der Hygienemaßnahmen auf mehrere Busse verteilt worden, erzählte er, mit viel Sitzabstand; bei der Hinfahrt waren sie sogar nur zu fünft im Bus gesessen. Potye musste sich keine große Mühe geben für ein positives Resümee, denn sein vierter Platz hatte lediglich zwei kleine Nachteile: die verpasste Medaille, und dass er die 2,29 Meter, die Rang drei bedeutet hätten, nur hauchdünn gerissen hatte, mit der Ferse oder Wade. Er führte das auf jenen Trainingsrückstand zurück, den seine Kniebeschwerden ihm eingebracht hatten. Solche Kleinigkeiten passierten "mit etwas gefestigterem Technikbild" sicher nicht mehr. Dass er trotzdem bester Deutscher war, vor allem aber mit 2,26 Meter seine Hallenbestmarke vom Januar punktgenau zur EM wiederholen konnte, stimme ihn zufrieden - und gebe Punkte fürs Ranking. Dritter wurde der höhengleiche Belgier Thomas Carmoy, Gold luchste der Belarusse Maksim Nedasekau mit 2,37 Metern dem italienischen Titelverteidiger Gianmarco Tamberi (2,35 m) ab. Das Duo war dem Rest so klar voraus, dass es sich "wie eine Zweiklassengesellschaft" angefühlt habe, fand Potye, "ein unfassbar hohes Niveau".

Alle seien nun froh, nach Hause zu kommen, berichtete der 25-Jährige noch. "Die Woche war lang", und sie waren kaum aus ihrem Hotel gekommen. Sollten die Olympischen Spiele in Tokio stattfinden, hoffe er sehr, "dass es gelingt, auch den Spirit von Olympia herzustellen - wenn da jeder in seinem Hotelzimmer versauert, werden es traurige Spiele". Auch mit dem Blick voraus ist er gar nicht so unzufrieden mit Rang vier. "Wer weiß, wie viel Druck ich mir mit Bronze aufgebaut hätte. So bleibe ich in Lauerstellung, das gefällt mir gut."