Mit Verspätung nimmt die Leichtathletik-Saison allmählich Fahrt auf und es deutet sich an, dass Münchens Sportler die Corona-Pause gut verkraftet haben - dabei hatten sie im Vergleich zu anderen Bundesländern besonders lange keine Trainingsmöglichkeiten. Am vergangenen Sonntag richtete die LG Stadtwerke im Dantestadion ihren zweiten Wettkampf seit dem Lockdown aus, und die Leistungen ihrer Sportler konnten sich sehen lassen. Doppelsieger Yannick Wolf zum Beispiel blieb über 100 Meter in 10,63 Sekunden nur fünf Hundertstel über seiner Bestmarke, im Weitsprung landete er bei 7,22 Meter. Noch schneller als der 20-Jährige bei den Männern war in der U20 Fabian Olbert. Der 19-Jährige, der schon in der Halle in herausragender Form war, hat sich von der Pause kaum aus dem Tritt bringen lassen, in 10,42 Sekunden stellte er einen neuen Bestwert auf. Auch Hochspringer Tobias Potye meldete sich mit 2,21 Meter in starker Form zurück, 2,24 riss er knapp. Sein Sieg in München war Formsache. An diesem Wochenende beim Tag der Überflieger in Essen ist das Feld stärker, auch wenn etwa Favorit Mateusz Przybylko in dieser Saison erst 2,11 Meter erreicht hat.

Auswärts überzeugte derweil das Münchner 800-Meter-Frauentrio. Christina Hering entschied ihre Saisonpremiere in Luzern für sich. In 2:03,27 Minuten war sie eine Hundertstelsekunde schneller als die Schweizerin Selina Büchel. Katharina Trost siegte im österreichischen Eisenstadt in 2:04,93 Minuten, Dritte hinter der Slowakin Iveta Putalova wurde ihre Trainingspartnerin Jana Reinert (2:07,41).

Inzwischen ist klar, wie für die deutschen Meisterschaften in Braunschweig, die von Anfang Juni auf 8./9. August verlegt wurden, die Qualifikation läuft: Aus den Bestleistungen von 2019 und 2020 werden Ranglisten gebildet. In technischen Disziplinen dürfen jeweils die besten zehn, in Laufdisziplinen bis zu 24 Teilnehmer antreten. Nach aktuellem Stand sind von der LG ein knappes Dutzend Athleten am Start, der TSV Gräfelfing wäre mit einem 400-Meter-Trio (Johannes Trefz, Arne Leppelsack und Hürdenläufer Michael Adolf) dabei, ebenso vom Kirchheimer SC der Kugelstoßer Christian Zimmermann.