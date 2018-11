5. November 2018, 18:42 Uhr Leichtathletik Stabile Fördermenge

22 Athleten von der LG Stadtwerke München haben es in die Bundeskader für 2019 geschafft. Es ist exakt dieselbe Zahl wie im Jahr zuvor.

Der Deutsche Leichtathletik-Verband hat seine Bundeskader für 2019 zusammengestellt - und 22 Aktive von der LG Stadtwerke München berufen. Es ist exakt dieselbe Zahl wie in der abgelaufenen Saison. Im Perspektivkader stehen Christina Hering (800 Meter), Simon Lang (Hammerwurf), Lucas Mihota, Tobias Potye (beide Hochsprung), Johannes Trefz (4×400 Meter) und Katharina Trost (1500 Meter). Zum neuen U-23-Nachwuchskader zählen Valentin Döbler (Kugelstoß), Laura Gröll (Hochsprung), Paulina Huber (100 Meter Hürden), Mareen Kalis (800 Meter), David Kirch, Paul Walschburger (beide Dreisprung) sowie Martin Knauer (Kugelstoß). Sechs weitere LG-Athleten haben es in den nationalen U-20 Kader geschafft, drei in den jüngsten Nachwuchskader. Im Vergleich zu den Jahren 2016 und 2017 mit 16 und 17 Berufungen war dem Münchner Vereinsverbund für 2018 eine klare Steigerung gelungen. Auch die neuerlichen 22 Berufungen für das kommende Jahr sind in dem Kontext zu sehen, dass die Gesamtzahl der Kaderplätze aufgrund der beschlossenen Reform des Spitzensports in Deutschland reduziert wurde. Insgesamt 468 Athleten sind für das WM-Jahr 2019 in die Bundeskader berufen worden.