"Da ist immer noch was drin“: Fabian Olbert, hier als Teil der später disqualifizierten Münchner 4×200-Meter-Staffel, sprintete im Finale der bayerischen U-20-Meisterschaften über 60 Meter in 6,68 Sekunden ins Ziel.

Vor allem anderen steht bei Fabian Olbert am Wettkampftag "ein richtiges Frühstück" im Ablaufplan. Was das ist, ein richtiges Frühstück, dazu spuckt Google 32,2 Millionen Suchergebnisse aus. Gefühlt endlos viele Möglichkeiten also. Entsprechend ist sich auch Olbert erst seit kurzem über die richtige Auswahl seiner Morgenmahlzeit im Klaren. "Speck, Ei und dazu noch ein Proteinshake", weiß der Sprinter der LG Stadtwerke München inzwischen. "Das Ritual habe ich vor zwei Wochen eingeführt."

Die Chancen, dass er es beibehält, stehen gut, verhilft es dem 19-Jährigen doch offenbar zu besonderen Höchstleistungen. Vor zwei Wochen, da lief er bei den südbayerischen Meisterschaften die 60 Meter in 6,70 Sekunden und damit einen neuen bayerischen Hallenrekord in seiner Altersklasse U20. Für kurze Zeit stand er auf Länderebene sogar ganz oben auf der Jahresbestenliste der Männer. Sechs Tage später war Aleksandar Askovic, 22, von der LG Augsburg noch eine Hundertstel schneller.

Bei den bayerischen Hallenmeisterschaften in München, die erstmals über alle Altersklassen hinweg an einem Wochenende stattfanden, bekam Olbert nun die Chance, wieder vorbeizuziehen. Ein Ansporn? "Nein", sagte er, kurz vor den Vorläufen seiner Paradedisziplin am Samstag in der Werner-von-Linde-Halle. "Ich will einfach meine Bestzeit verbessern."

Das gelang ihm. Im Finale lief Olbert die 60 Meter in 6,68 Sekunden, noch einmal zwei Hundertstel schneller als vor zwei Wochen. Er wurde damit vor seinen LG-Mannschaftskollegen Florian Knerlein und Jakob Matauschek, die mit 6,90 und 6,97 Sekunden ebenfalls unter der Sieben-Sekunden-Marke blieben, bayerischer Meister - mit neuem U-20-Hallenrekord natürlich. Und er schob sich auch wieder an Askovic vorbei auf Platz eins bei den Männern. "Aber ich will noch mal nachlegen", sagte Olbert kurz nach dem Rennen, noch außer Atem. "Da ist immer noch was drin. Der Start war besser als vor zwei Wochen, hinten raus habe ich mich aber zu schnell aufgerichtet."

Deutlich mehr drin wäre im Anschluss bei der 4×200-Meter-Staffel, ebenfalls in der Altersklasse der unter 20-Jährigen, gewesen. Die klar favorisierten LG-Athleten Olbert, Matauschek, Vincente Graiani und Vincent Saller liefen ein überlegenes Rennen, wurden am Ende aber aufgrund eines Wechselfehlers disqualifiziert. "Der Tag war lang", fasste es Trainer Michael Ehrenreich im Nachhinein schulterzuckend zusammen. Matauschek sicherte sich dafür am Sonntag in 22,02 Sekunden den U-20-Titel über die 200 Meter.

Insgesamt hatten sich für diese Titelkämpfe 750 Teilnehmer angemeldet. Mehr als 100 Entscheidungen fielen im Kugelstoßen sowie den verschiedenen Sprung- und Laufdisziplinen. Aleksandar Askovic war nicht dabei. Er startete beim Erfurt Indoor, wo er am späten Sonntagabend die Möglichkeit hatte, Olberts Zeit erneut zu toppen. Olbert könnte in diesem Fall erst wieder im Rahmen der deutschen Jugendmeisterschaften am 15. und 16. Februar in Neubrandenburg reagieren. Was es dort zum Frühstück gibt, dürfte jetzt schon klar sein.