4. August 2019, 19:27 Uhr Leichtathletik Gold, Silber, Bronze

Die 800-Meter-Läuferinnen der LG Stadtwerke München werden ihrer Favoritenrolle bei der DM in Berlin gerecht. Auch die Hammerwerfer holen zwei Medaillen.

Von Joachim Mölter, Berlin

Eins, zwei, drei - die 800-Meter-Läuferinnen der LG Stadtwerke München sind ihrer Favoritenrolle bei den deutschen Leichtathetik-Meisterschaften gerecht geworden, und sie haben sogar den insgeheim erhofften Dreifach-Erfolg geschafft. Christina Hering verteidigte in 2:01,37 Minuten ihren Titel vor der Hallenmeisterin Katharina Trost (2:01,68); Dritte wurde Mareen Kalis, die in 2:04,81 Minuten eine persönliche Saisonbestzeit erzielte. Einziger Wermutstropfen: Keine unterbot die WM-Norm des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV), die bei 2:00,60 Minuten festgesetzt ist. Der deutschen Jahresbesten Trost fehlen nur 14 Hundertstelsekunden, Hering 29.

Hering und Trost hatten am Samstag bereits die Vorläufe beherrscht und sich jeweils als Siegerinnen fürs Finale qualifiziert. Dort hatten sie sich dann umgehend vom übrigen Feld abgesetzt, zunächst die kleine Trost vor der großgewachsenen Hering, die aber nach der ersten Runde die Führung übernahm. 150 Meter vor dem Ziel attackierte Trost, doch Hering hielt dagegen und sicherte sich ihren insgesamt fünften 800-Meter-Titel im Freien, den vierten nacheinander. Den Sprint des Verfolgerfeldes entschied dann Kalis zu ihren Gunsten und komplettierte damit den Teamerfolg. Vor einer Woche hatten die drei Frauen in Ulm bereits den Meistertitel in der 3 x 800-Meter-Staffel geholt.

Am Samstag hatten auch schon die Hammerwerfer der LG Stadtwerke zwei Medaillen eingesammelt, in Silber und Bronze. Gold ging an den Allgäuer Tristan Schwandke mit genau 73,00 Metern. "Drei Bayern auf dem Siegerpodest, das ist superstark", fand der entthronte Titelverteidiger Johannes Bichler, der diesmal mit 66,95 Metern hinter seinem Klubkollegen Simon Lang (68,01) mit Platz drei zufrieden sein musste. "Tristan ist verdienter Meister", fand Bichler, "er war das ganze Jahr über schon nicht zu schlagen."

Die beiden Münchner waren grundsätzlich zufrieden mit ihren Ergebnissen. "Eine höhere Weite wäre schön gewesen", fand Lang, der seine Saisonbestleistung nur um 36 Zentimeter verfehlte. Bichler lag schon weiter zurück, aber er hatte sich am Donnerstag beim Training die Schulter verrissen und konnte nur stark bandagiert überhaupt antreten. "Ich hatte einen guten Wurf und bin froh, dass er gültig war", resümierte er und richtete einen Dank an die Physiotherapeuten, die seinen Start ermöglicht hatten.

Beide Münchner Hammerwerfer haben generell mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. "Diese Saison war allgemein schwierig, im Winter hatte ich ununterbrochen Rückenprobleme, zuletzt lag's am Knie", erzählte Bichler: "Diese Saison war das Gegenteil vom letzten Jahr." 2018 lief alles prima mit dem ersten Gewinn des deutschen Meistertitels (71,67). Auch Lang sagt: "Es geht jetzt erst einmal darum, gesund zu werden." Seit 2017 macht ihm das Iliosakralgelenk zu schaffen; er tastet sich erst langsam wieder an seine Bestweite (72,61) aus dem Jahr 2016 heran, "als noch alles funktioniert hat", wie er sagt.

Auch der Dreispringer Paul Walschburger hätte eine Leidensgeschichte erzählen können. Der deutsche Juniorenmeister und Zweite der DLV-Jahresbestenliste mit 15,96 Meter war am Montag beim Training umgeknickt und hatte sich dabei einen Außenbandanriss im linken Fuß zugezogen. Sein Start entschied sich am Sonntag kurzfristig, mit dem Handicap war nicht mehr drin als 14,83 Meter und Platz sieben.

Der Kirchheimer Kugelstoßer Christian Zimmermann konnte seinen Status als Nummer zwei des nationalen Rankings ebenfalls nicht bestätigten. Der 2,13-Meter-Hüne, Siebter der kürzlich ausgetragenen Studenten-Weltspiele, blieb fast einen halben Meter hinter seiner diesjährigen Bestweite von 19,91 Meter zurück und belegte mit 19,44 Metern - dem besten seiner zwei gültigen Versuche - nur Platz fünf.

Noch einen Rang dahinter wurde die 4x100-Meter-Staffel der LG Stadtwerke klassifiziert - das allerdings mit einem deutschen Rekord. Das ausschließlich mit den Jugendlichen Yannick Wolf, Fabian Olbert, Florian Knerlein und Vincente Graiani besetzte Quartett verbesserte im Männer-Finale seine eigene, erst vor einer Woche in Ulm aufgestellte U20-Marke um weitere 17 Hundertstelsekunden auf nun 40,33 Sekunden.