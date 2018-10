21. Oktober 2018, 20:33 Uhr Landesliga Südost Mit Fleiß und Köpfchen

SE Freising bezwingt den VfB Hallbergmoos in einem rassigen Derby mit 1:0 und hat weiterhin beste Karten im Aufstiegskampf. Das einzige Tor des Tages gelingt Eintracht-Torjäger Andreas Hohlenburger in der 20. Minute.

Von Johann Kirchberger, Freising

Es war ein spannendes Spiel, ein typisches Derby, das der SE Freising am Freitagabend in der Savoyer Au vor 350 Zuschauern gegen den VfB Hallbergmoos knapp mit 1:0 für sich entscheiden konnte. Weil auch der TSV Wasserburg gegen den ASCK Simbach drei Punkte holte, geht der Zweikampf an der Spitze der Landesliga Südost weiter. Ein Punkt trennt den Neuling Wasserburg momentan von seinem Verfolger Freising. "Wir hätten ein Unentschieden verdient gehabt", meinte VfB-Trainer Michael Schütz, "aber wenn man seine Chancen liegen lässt, kann man kein Derby gewinnen." Sein SEF-Kollege Alexander Plabst räumte ein, dass seine Mannschaft den Sieg nur mit viel Fleiß über die Runden gebracht habe. Gleichwohl haderte auch er mit der Chancenverwertung seiner Akteure. "Wir hätten das 2:0 machen können und müssen. So aber blieb bis zum Ende alles offen".

Das Tor des Tages erzielte wieder einmal Freisings Topstürmer Andreas Hohlenburger. Nach einem Freistoß von Florian Schmuckermeier aus 35 Metern beförderte er den Ball in der 20. Minute mit einem wuchtigen Kopfstoß ins Netz. Es war bereits sein 20. Saisontreffer. "Eine dumme Standardsituation hat dieses Spiel entschieden", ärgerte sich Schütz.

Die erste Chance in diesem Derby hatte Hallbergmoos in der 15. Minute, als Georg Ball einen Freistoß durch die Mauer schoss und Torhüter Stefan Wachenheim zu einer Glanzparade zwang. Ansonsten war von der Offensive der Gäste nicht viel zu sehen. Die Freisinger dagegen hatten nach dem Führungstor eine Reihe bester Chancen. Sebastian Thalhammer, Andi Manhart und Dominik Schleicher scheiterten jedoch am guten VfB-Torhüter Ferdinand Kozel. Plabst monierte später trotzdem einige spieltechnische Fehler seiner Elf, die sich nach dem Wechsel häuften.

Hallbergmoos riss so das Spiel an sich, doch "wir waren nicht zielstrebig genug und haben zu viele schlampige Pässe gespielt", kritisierte VfB-Co-Trainer Alfred Ostertag. Der SEF wiederum verließ sich mehr und mehr auf seine gut stehende Abwehr, konterte aber immer wieder gefährlich. So hätte in der 50. Minute Hohlenburger das 2:0 machen müssen. Er wurde steil geschickt, lief allein auf das Tor zu, ließ sich aber vom Torhüter zu weit abdrängen. In der 65. Minute spielte Domagoj Tiric wunderbar auf Schmuckermeier, der stand allein vor dem Tor, doch Kozel hielt. Eine Minute später brach erneut Hohlenburger durch, wurde aber im letzten Moment von einem Verteidiger gestoppt. Sebastian Thalhammer kam nach einer Ecke in der 69. Minute frei zum Kopfball, ein Verteidiger klärte auf der Linie.

Der VfB hatte seine besten Chancen durch Fabian Diranko. In der 70. Minute lenkte Wachenheim seinen Kopfball an die Latte, und als der Hallbergmooser in der 77. Minute frei vor dem Freisinger Torhüter auftauchte, hielt der bravourös. Mit zunehmender Spieldauer übernahmen die Gäste das Geschehen. "Wir hatten eine Englische Woche, uns ist die Kraft ausgegangen", meinte SEF-Co-Trainer Fabian Herrmann entschuldigend. Tor fiel keines mehr, obwohl der Schiedsrichter gut sechs Minuten nachspielen ließ. SEF-Abteilungsleiter Georg Appel war zufrieden: "Wichtig war der Sieg." Dass die Konter nicht besser abgeschlossen wurden, habe das Spiel unnötig spannend gemacht. Einsatz und Kampfgeist seiner Truppe aber hätten gestimmt, lobte er.

Im Lager des VfB hielt sich die Zufriedenheit in Grenzen. "Wir haben sehr diszipliniert gespielt", sagte Trainer Schütz und meinte, es sei ein schönes Derby gewesen. Gleichwohl hätte er gegen den SEF, den er sieben Jahre lang trainiert hat, ehe er über den Umweg Traunstein in Hallbergmoos landete, natürlich gerne etwas mitgenommen. So wie im Vorjahr, als der VfB den Freisingern die einzige Vorrundenniederlage beibrachte. Heuer wollten die Hallbergmooser ganz oben mitspielen und dümpeln nun im Mittelfeld herum. Plabst hingegen stapelte tief. "So schnell wie möglich 40 Punkte holen", hatte er vor der Saison als Ziel ausgegeben. 36 sind es schon. "Noch ein Sieg, dann sind wir durch", sagte er am Freitagabend sichtlich zufrieden nach der Partie.