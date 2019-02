17. Februar 2019, 18:23 Uhr Kurze Ecke Zitrone oder zartbitter

Bei der Präsentation des Siegerentwurfs für die neue Multifunktionsarena im Münchner Olympiapark kommt die Frage auf: Was haben Basketball und Eishockey gemeinsam? Die Füllung jedenfalls nicht, so viel wird verraten.

Donnerstag. Präsentation des Siegerentwurfs für die neue multifunktionale Sportarena im Münchner Olympiapark. Dort sollen von 2021 an die Eishockeyprofis des EHC München und die Korbleger des FC Bayern spielen. Ganz großer Bahnhof: Red Bull, der rote Hoeneß, der Bayerische Rotfunk. Das Dessert wird aufgetragen, Basketbälle und Eishockey-Pucks aus Schokolade am Stiel. "Ich hätte gerne einen Puck", sagt ein Gast. "Ich habe leider nur Basketbälle", antwortet die Servicekraft, "aber die sind beide sehr gut. Ist auch in beiden das Gleiche drin." Was denn genau da drin ist, will der Gast wissen. "In den Basketbällen Zitronencreme", sagt die Servicefrau. "Und in den Pucks dunkle Schokolade." - Basketball und Eishockey haben ja so viel gemeinsam.