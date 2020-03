Bei Joshua Zirkzee dürfte das Gefühl, dass im Fußball zurzeit viel zu wenig Wahrheit auf dem Platz liegt, besonders stark ausgeprägt sein. Vergangenen Oktober hatte der 18-jährige Niederländer mit der U19 des FC Bayern im Youth-League-Wettbewerb bei Olympiakos Piräus mit drei Toren geglänzt, als griechische Ultras das Stadion stürmten und Bayern-Fans verprügelten, einige mussten danach ins Krankenhaus. Das Spiel wurde mit demonstrativem Ballgeschiebe beendet. Am Samstag nun spielte Zirkzee etwas überraschend für die Profis in Hoffenheim von Beginn an, es war sein Startelf-Debüt in der Bundesliga. Wieder spielte er gut, schoss auch wieder ein Tor. Und dann wurde auch diese Partie mit Ballgeschiebe beendet, das Ergebnis wurde unwichtig. Diesmal waren die eigenen Fans schuld. Es kann ganz schön frustrierend sein, auf der großen Bühne zu spielen, und dann ohne den verdienten Applaus abzutreten.