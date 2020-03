Es ist einer der häufigsten Sätze der vergangenen Tage, quer durch fast alle Sportarten: Keiner wisse aktuell, wie es weitergehe. Für die meisten Wintersportler gilt das nicht, ihre Saison ist beendet. Die Snowboarderin Ramona Hofmeister zum Beispiel ist am Freitag hoch oben auf dem Münchner Olympiaturm für den Weltcup-Gesamtsieg geehrt worden. Sie könnte man vielleicht auch fragen, was demnächst anderswo geschieht. Nicht weil sie vom Olympiaturm so eine gute Fernsicht hatte. Sondern weil sie ja nun in eine Kristallkugel blicken kann.