19. Mai 2019, 21:02 Uhr Kurze Ecke Was für eine Metamorphose!

Garchings Klubpräsident geht als Bayernligist auf die Toilette - und kommt als Regionalligist zurück.

Von Stefan Galler

Der Fußballfan greift schon mal zum Bierbecher, wenn die Aufregung im Abstiegskampf gar zu arg wird. Und was für den gemeinen Anhänger gilt, das kann doch einem hochrangigen und deshalb mindestens genauso nervösen Klubfunktionär erst recht nicht verwehrt werden. Weil in erhöhtem Maße zugeführte Flüssigkeit bekanntlich auch irgendwann wieder abfließen muss, trieb es also Garchings Klubpräsidenten Uwe Cygan Mitte der zweiten Halbzeit des entscheidenden Spiels seiner Mannschaft beim TSV Buchbach in Richtung Toilette. Beim beängstigenden Stande von 0:2 aus Sicht des VfR. Während sich der Boss erleichterte, taten dies auch seine Spieler - indem sie zum Anschluss trafen; als sich Cygan die Hände wusch, fiel das 2:2. Was für eine Metamorphose: Als Absteiger in die Bayernliga war Cygan zum Bieseln gegangen, als Regionalligist kam er zurück auf den Platz. Und bekam wenigstens noch den 3:2-Siegtreffer live mit, der den Klassenerhalt endgültig sicherstellte. Anschließend wurde der Nichtabstieg ordentlich begossen. Weitere Klo-Anekdoten drangen nicht an die Öffentlichkeit.