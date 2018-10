7. Oktober 2018, 19:38 Uhr Kurze Ecke Volle Speicher

Hochleistungssportler und das größte Volksfest der Welt - das passt sehr wohl zusammen. Denn Leute, die sich ständig bewegen, brauchen andauernd Energiezufuhr.

Von Ralf Tögel

Es ist ja so eine Sache, mit dem Gewicht. Gerade zur Wiesn, lieber auf das zweite Hendl oder die fünfte Maß verzichten? Hochleistungssportler, so möchte man vermuten, kennen derlei Probleme nicht, die trainieren ja den ganzen Tag, da müssen die Energiespeicher laufend aufgefüllt werden. Die Bayern-Basketballer waren schon auf der Wiesn - und hatten sichtbar mehr Spaß als die Fußball-Kollegen. Apropos: Am Sonntag war ein alter Bekannter im Audi Dome, John Bryant, der als Center drei Jahre lang den Münchner Korb bewachte. Jetzt spielt er in Gießen, sein Gewicht wird offiziell mit 127 Kilogramm angegeben, bei 2,11 Metern Größe allerdings. Aus dem Urlaub in seiner Heimat Kalifornien kam er gerne mal mit einer Wampe zurück. Dort gibt es auch ein Oktoberfest-Imitat mit Hendl und Bier. Bei Bryant lag es allerdings an Burgern und Coke. Hat er mal erzählt. Am Sonntag sah er recht rank aus, vielleicht war noch ein Wiesn-Besuch drin.