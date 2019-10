Es war kein übler Trick. Erst hatten die Basketballer des TSV Oberhaching ihren Saisonstart in der Pro B (auf gegnerischen Wunsch) vertagt, wodurch sie - Tücken der Technik - vom automatischen Tabellensystem der Liga ziemlich lange auf Platz eins geführt wurden, vor all jenen Teams also, die schon Spiele gewonnen oder verloren hatten, trotz ihrer 0:0 Punkte. Und weil das so schön aussah, muss es ihnen irgendwie gelungen sein, der Liga-Homepage auch ihre erste Heimniederlage zu verschweigen, weshalb sie noch einige Tage länger mit 0:0 auf jenem Platz verharrten, der einem Team mit dem Namen Tropics ja wohl zusteht - dem an der (tropischen) Sonne. Beliebig ließ sich das natürlich nicht fortführen, spätestens von der Partie in Erfurt musste das System natürlich Wind bekommen. Dank des Sieges dort war der Fall dann wenigstens nicht gar so tief, der ehemalige Tabellenführer steht nun im Mittelfeld. Welcher Tücke der Technik es die Rollstuhl-Basketballer der Iguanas verdanken, dass ihrer Partie am Samstag laut offizieller Ligastatistik 4000 Zuschauer beiwohnten, muss dagegen erst noch geklärt werden. Sieht aber auch sehr hübsch aus.