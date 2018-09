2. September 2018, 18:54 Uhr Kurze Ecke Tischtennis-Marathon

Kolumne von Sebastian Winter

Segel-Marathon, Schwimm-Marathon, Ruder-Marathon, klar, gibt es alles längst. Die Ausdauer kennt ja mittlerweile keine Grenzen mehr, alles ist ultra, 100-Kilometer-Läufe durch die Wüste sind fast schon ein Klacks. Am vergangenen Wochenende organisierte Pera Mohanamoorthy, Abteilungsleiter beim TSV Starnberg, aber einen Marathon der etwas anderen Art: im Tischtennis. Innerhalb von 24 Stunden - von Samstag 12 Uhr bis Sonntag 12 Uhr - gingen in der Brunn-angerhalle insgesamt 14 Race-Turniere über die Bühne. Als Saisonvorbereitung für ambitionierte Spieler, der TSV ist ja nach seinem zweiten Aufstieg in Serie inzwischen in der Oberliga angekommen. Der Hallenkiosk jedenfalls war rund um die Uhr geöffnet, und wer um, sagen wir, 3.30 Uhr nachts kurz vor dem nächsten Race noch ein kleines Nickerchen machen wollte, der fand im angrenzenden Bewegungsraum (!) ein sicher lauschiges Plätzchen. Schlafsäcke und Isomatten mussten leider selbst mitgebracht werden.