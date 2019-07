28. Juli 2019, 18:41 Uhr Kurze Ecke Tendenz: Sommerlich

Eine Kickbox-Weltmeisterin mit Sonnenbrand am Po, ein wildgewordenes Drittligaspiel mit Gewitterunterbrechung, neun Toren und schwerer Verwirrung beim Live-Ticker - die Hitze setzte zuletzt einigen Sportlern in der Region ordentlich zu.

Von Andreas Liebmann, Stefan Galler

Nun noch zum Wetter. Nach Informationen der Bild-Zeitung hat Marie Lang, 32-jährige Kickbox-Weltmeisterin aus München, einen Sonnenbrand am Po erlitten. In der Ausgabe vom 23. Juli - Überschrift: Au Backe! - zeigt das besorgte Blatt mit den vier Buchstaben sicherheitshalber ein Beweisfoto von Langs vier roten Buchstaben. Man kann gar nicht plakativ genug vor den Gefahren der Sonneneinstrahlung warnen! Aber ehe wir zu den, äh: anderen Aussichten kommen, erreicht uns noch eine Meldung aus Unterhaching. Dort hat am Samstag ein irres Fußballspiel stattgefunden, es gab neun Tore, davon drei in den letzten sechs Minuten. Endstand: 5:4. Die Gäste aus Würzburg hatten inklusive Regenunterbrechung (Achtung, Gewitter!) 100 Minuten lang geführt und am Ende doch verloren. Alle sind durchgedreht, auch der Liveticker auf der Webseite, der zeitweise einen 7:2- und einen 6:0-Vorsprung für Würzburg auswies. Vermutlich war es den Schreibern oder der Technik zwischenzeitlich einfach zu heiß geworden im schwülen Sportpark. Die weiteren Aussichten: Trotz kurzer Abkühlung, es ist Sommer. Wie die SZ aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr, auch diese Woche wieder. In München, in Unterhaching, und natürlich in der Po-Ebene.